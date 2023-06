Calciomercato Roma, un ex Barcellona gratis: Pioli decisivo

Calciomercato Roma, un ex Barcellona in Serie A: i giallorossi non lo perdono di vista ma Pioli può risultare decisivo.

Ogni campagna acquisti riesce a contraddistinguersi per operazioni sorprendenti ma anche per la capacità di proprietà e dirigenze nel sapersi fiondare sugli elementi giusti, con tempistiche adatte e interventi lungimiranti. Si è verificato non poche volte anche in casa Roma, laddove Tiago Pinto e colleghi, non solo quest’estate, si sono visti ‘costretti’ a intervenire in modo intelligente e non troppo dispendioso per migliorare la squadra di Mourinho.

Gli approdi ufficiali a zero di Ndicka e Aouar sono divenuti in queste settimane ennesimi emblemi della possibilità di potersi migliorare senza spendere troppo, così come i tanti altri nomi attualmente accostati alla Roma che permettono di comprendere come nei piani degli addetti ai lavori ci sia la voglia di fiutare e sfruttare tutte le grandi possibilità del corrente mercato estivo.

Lo scenario Frattesi, al netto di una richiesta attuale di 40 milioni di euro da parte del Sassuolo, va sicuramente in questa direzione, alla luce dei possibili espedienti che potrebbero permettere alla Roma di distinguersi per un grande ritorno a prezzo stracciato, previo il rispetto di determinati requisiti.

Calciomercato Roma, arriva l’ok di Pioli per Traoré: Pinto in secondo piano

Non dissimile, inoltre, il discorso per l’ex collega e amico di Davide, Gianluca Scamacca, reduce da un anno in Premier League fatto di alti e bassi ma, più in generale, distintosi in questi anni per una crescita che lo ha visto maturare non poco dopo lo svezzamento da una Capitale che continua a restare nel suo cuore e programmi.

L’anelito dell’ex Sassuolo ad un gran ritorno, unitamente ai tentativi di Tiago Pinto di scendere a compromessi con il West Ham, permettono di poter quantomeno scorgere i margini in grado di garantire potenzialmente un rincalzo di grande prospettiva a condizioni vantaggiose. Nella lista di occasioni, però, va in queste ore segnalato il ritorno di Adama Traoré, esterno scuola Barcellona, in scadenza contrattuale con il Wolverhampton.

Dopo il ritorno in blaugrana, il ‘gigante’ della Premier League che potrebbe a breve approdare in Serie A. Come riferito da Gianluca Di Marzio, la sua situazione contrattuale potrebbe permettere alle papabili interessate di ingaggiarlo a costo zero. La Roma, come già accaduto in passato, continua ad essere tra le interessate ma, ad oggi, la pole position è vantata dal Milan.

I rossoneri considerano l’esterno come un valido rincalzo, sul quale grava anche il benestare totale di Stefano Pioli, che ha dato il nulla osta per l’eventuale concretizzazione dell’operazione. Per ora, non si registrano veri e propri affondi ma, sempre secondo la suddetta fonte, il Milan potrebbe davvero chiudere in qualsiasi momento l’operazione, qualora si decidesse a puntare con serietà su un giocatore importante ma mai in grado di rendere ad alti livelli con una continuità che ha in questi anni inseguito invano.