Dal Milan alla Roma: accordo saltato e via libera

Il Milan cambia obiettivo, via libera per la Roma che adesso potrebbe avere la strada spianata per il colpo a parametro zero

Pioli tentenna, vi abbiamo raccontato questa mattina. Ma non solo, la pista si potrebbe riaprire realmente per la Roma se venissero confermate nei prossimi giorni quelle che sono le informazioni riportate da Fabrizio Romano proprio in questi minuti.

Allora, partiamo da un fatto: il Milan, fino a poco tempo fa, sembrava davvero ad un passo dal chiudere l’operazione a zero per Kamada. Il giapponese, che non ha rinnovato il proprio contratto con il Francoforte, è libero di trovarsi un’altra sistemazione. E in Italia piacere ai rossoneri, che però adesso sembra aver deciso di virare verso altri obiettivi. E in queste ore, come detto, è spuntata un’altra pista, quella che porta a Musah, centrocampista del Valencia.

La priorità del Milan è evidentemente cambiata, si cerca l’erede di Kessié mai arrivato realmente.

Il Milan cambia obiettivo, la situazione Kamada

Insomma, qualora il Milan decidesse di prendere Musah allora per la Roma si aprirerebbe davvero in maniera definitiva la strada che potrebbe portare al colpo a zero, un altro, che porta il nome di Kamada. Il giapponese, inoltre, potrebbe regalare ai Friedkin anche un certo appeal in quel vasto mercato nipponico che è in fase di esplorazione e che il club, nel momento dello stop per il Mondiale lo scorso inverno, ha già visitato.

Anche la Roma femminile, ad esempio, ha piazzato due colpo giapponesi: uno lo scorso anno, Minami, uno quest’anno, Kumagai quest’anno. Senza dubbio, anche sotto quest’aspetto che è da tenere in considerazione, potrebbero spingere Pinto a provarci. Dopo Aouar e Ndicka, già a Trigoria senza spendere un euro, potrebbe essere proprio Kamada l’altro colpo. In passato, c’è da dire infine, era già stato accostato alla Roma. Poi la pista si era raffreddata.