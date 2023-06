Dal Milan alla Roma: Pioli tentenna, un altro rossonero per Mourinho

La Roma torna in piena corsa per un centrocampista con il vizio del gol. La rivale ha mollato la presa: Pinto pronto ad inserirsi.

Non vuole fermarsi la Roma, sempre attiva sia nel mercato in entrata che in quello relativo alle uscite. La rosa 2023/24, grazie ai già diversi colpi messi a segno, sta prendendo forma ma per completare il quadro e soddisfare le richieste di José Mourinho servirà qualche altro innesto.

Tra le principali priorità rientra l’ingaggio di un centrocampista dinamico, bravo soprattutto nella costruzione della manovra e in fase di realizzazione. In queste ore ha ripreso quota l’opzione Davide Frattesi: il Milan, dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, ha infatti definito l’acquisto d Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea defilandosi dalla corsa per il gioiello di proprietà del Sassuolo. Anche la Juventus, che proprio ieri ha annunciato il rinnovo di Adrien Rabiot fino al 2024, si è tirata fuori. Resta quindi soltanto la concorrenza dell’Inter, che però per affondare il colpo deve prima chiudere la trattativa che porterebbe Marcelo Brozovic all’Al Nassr.

I giallorossi ci credono e a stretto giro di posta proveranno ad intensificare i contatti con la dirigenza neroverde, senza escludere la possibilità di mettere sul piatto il cartellino di Edoardo Bove. Pinto, nel frattempo, ha preparato diversi piani alternativi da seguire nel caso in cui dovesse saltare l’operazione Frattesi. Uno di questi riguarda Daichi Kamada il cui sbarco al Milan, salvo clamorose novità, è da considerare sfumato.

Roma, riprende quota la pista Kamada

Il giapponese dell’Eintracht Francoforte, fino a qualche settimana fa, sembrava ad un passo dai rossoneri. I quali, in seguito al licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno invece cambiato strategia spostando su Lazar Samardzic e Christian Pulisic i riflettori. Una buona notizia per Pinto che ora, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, sta pregustando l’opportunità di concretizzare l’ennesimo colpo a zero.

Kamada, autore di 16 gol e 7 assist in 47 apparizioni complessive, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno e potrà quindi firmare a parametro zero. Nella città Eterna ritroverebbe Evan Ndicka, suo compagno proprio all’Eintracht Francoforte. La concorrenza nel manca (il Benfica ha fatto più di un sondaggio) ma la Roma ha tutte le carte in regola per piazzare il colpo.