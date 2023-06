Mourinho cerca gol a centrocampo: ritorno di fiamma se salta Frattesi

La Roma sonda il mercato, alla ricerca di un centrocampista box-to-box. Una pista battuta da Pinto conduce in Bundesliga.

Il traguardo dei 30 milioni di plusvalenze da iscrivere a bilancio entro venerdì è stato raggiunto, grazie alle tante operazioni concretizzate. La Roma, nel giro di poche settimane, ha chiuso la pratica cedendo alcuni dei talenti valorizzati da José Mourinho nel corso della stagione e vari esuberi. Un capolavoro di Tiago Pinto che, nei prossimi giorni, proseguirà a sfoltire la rosa.

Non solo. Il direttore generale giallorosso, al tempo stesso, riprenderà la caccia finalizzata a regalare al mister originario di Setubal ulteriori rinforzi di qualità. Le trattative riguardanti il ritorno di Diego Llorente e l’arrivo nella capitale di Rasmus Kristensen sono ormai in dirittura d’arrivo: restano da limare alcuni dettagli ma la strada che porta verso la fumata bianca è in discesa. Il manager, poi, provvederà a prendere anche un attaccante ed un centrocampista box-to-box.

Per quanto riguarda la punta, in queste ore il quadro è rimasto sostanzialmente lo stesso. Gianluca Scamacca resta il preferito del club ma le richieste del West Ham (cessione solo con obbligo di riscatto) e la forte concorrenza del Milan ha spinto Pinto a sondare alcune piste alternative. Quella che porta ad Alvaro Morata rimane viva mentre nelle scorse ore alla Roma è stato accostato il nome di Marko Arnautovic. Per potenziare la linea mediana, invece, il general manager segue non soltanto Davide Frattesi ma anche un elemento che nella scorsa stagione ha avuto modo di mettersi in evidenza in Premier League.

Roma, fari puntati su Sabitzer

Si tratta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, di Marcel Sabitzer che, nel corso della sessione invernale del mercato, è sbarcato al Manchester United mettendo a referto 11 presenze in Premier “condite” da un assist.

L’austriaco tornerà a Bayern Monaco, che però proverà a piazzarlo altrove. Pinto ci sta pensando. Ai tempi del Lipsia segnava infatti molto (un gol ogni 5 partite). L’esperienza nel club bavarese si è rivelata invece abbastanza complicata ma il prestito in Inghilterra lo ha rilanciato. “Non è un nome nuovo nel radar della Roma e forse non è neanche un giocatore così dinamico. Però piace e pure parecchio”. Un tentativo, quindi, verrà di certo fatto. L’idea, in particolare, è quella di ingaggiarlo con la formula del prestito secco. Valutazioni in corso. Pinto riflette. Mourinho, dal canto suo, incrocia le dita.