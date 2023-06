Ritorno di fiamma in Serie A: la Roma ci pensa ancora

La Roma vuole regalare a Mourinho un centrocampista dinamico, capace di giocare in più ruoli. Spunta un nuovo obiettivo.

Sta prendendo forma la rosa 2023/24 della Roma. Il club ha infatti detto addio ad alcuni giocatori e preso nuovi innesti molto graditi a José Mourinho. Il tutto, rispettando in pieno gli obblighi imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. Restano, in ogni caso, delle criticità che il club proverà a sanare nell’arco delle prossime settimane.

Quella principale riguarda l’ingaggio di un attaccante di comprovato valore, in grado di colmare la prolungata assenza di Tammy Abraham. Tanti i nomi segnati in rosso nel taccuino del direttore generale Tiago Pinto, a partire da quelli di Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata. Non solo. Il mister originario di Setubal ha chiesto al manager di ingaggiare altri due centrocampisti in seguito alle partenze di Mady Camara, di Georginio Wijnaldum e di Cristian Volpato. I primi due, come noto, sono tornati rispettivamente all’Olympiakos e al Paris Saint Germain.

L’italo-australiano, invece, è ad un passo dal trasferimento al Sassuolo che ha messo sul piatto 10 milioni (più il 15% della futura rivendita) per lui e Filippo Missori. Partenze che, di fatto, hanno lasciato sguarnito il reparto. Da qui la decisione di Pinto di intervenire, così da rimpolparlo e tranquillizzare Mou. La pista che conduce a Davide Frattesi è quanto mai viva e a breve la Roma incontrerà di nuovo l’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali per fare il punto e provare a trovare l’intesa decisiva. Pinto, inoltre, segue un calciatore che da poco è stato promosso in Serie A.

Roma, Pinto segue Nandez del Cagliari

Nel mirino, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, c’è Nahitan Nandez reduce da una buona stagione vissuta in B al Cagliari: per il duttile centrocampista 6 assist in 37 gare, di cui 34 vissute da titolare. La sua esperienza in Sardegna, però, si concluderà presto.

Il classe 1995 ritiene di aver concluso la propria avventura in maglia rossoblù ed è intenzionato a mettersi alla prova in contesti maggiormente competiti. Vuole una big ed ha già fatto sapere al Cagliari di non essere interessato al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Il suo manager, a breve, proverà quindi a forzare la mano chiedendo l’immediata cessione del proprio assistito. Pinto è alla finestra.