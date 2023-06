Accordo raggiunto e nuova cessione: sta succedendo adesso

Il general manager è vicino a chiudere un altro affare in questi ultimi giorni di giugno che precedono la finestra di calciomercato estiva

Giugno è stato il mese più caldo fino ad ora, ma non a causa delle temperature. Visto come sta andando, quelli che si prospetta saranno mesi di fuoco, ma ciò che si è già infiammato è il calciomercato con la Roma che ha mosso passi importanti. I giallorossi, infatti, hanno portato nella Capitale due innesti per migliorare la rosa di Mourinho e hanno finalizzato anche due cessioni per fare cassa.

La vendita dei giocatori sarà fondamentale in questa finestra di calciomercato, ma anche in questi giorni che precedono il suo inizio. La Roma, infatti, deve trovare almeno 30 milioni entro la fine del mese e il general manager è a un passo dal raggiungere questa quota. A imporlo è stata la Uefa con cui è stato trovato l’accordo sul settlement agreement. In questo modo l’organo calcistico europeo sta controllando i conti dei giallorossi, che non vogliono incorrere in sanzioni.

Fino ad ora sono partiti Justin Kluivert in direzione Bournemouth e Benjamin Tahirovic all’Ajax. I due hanno portato circa 18 milioni nelle casse romaniste, a cui serve ancora uno sforzo per raggiungere la quota necessaria per non subite una multa europea per non aver rispettato il Fair Play Finanziario.

Calciomercato Roma, si incontrano a metà strada

Questo potrebbe arrivare da uno degli esuberi che sono tornati in rosa in questi giorni. Dall’estero, infatti, sono tronati parecchi giocatori che hanno passato la scorsa stagione in prestito, in modo da farsi notare e far aumentare la propria valutazione così da fruttare di più in caso di cessione.

Uno di questi è Carles Perez, che è vicino alla cessione al Celta Vigo. Come riporta il sito NoticasCelta.com, gli spagnoli chiudono l’affare con la Roma sulla base di 5 milioni più bonus. Domani dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità. Tiago Pinto, mette da parte anche questo piccolo tesoretto che si unirebbe a quelli di Volpato e Missori, per cui manca solo l’ufficialità del passaggio al Sassuolo.