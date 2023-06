Calciomercato Roma, Marotta impietrito: il dribbling libera Frattesi

La Roma oggi ha ricevuto un’ottima notizia. Il nuovo colpo per Mourinho si avvicina: Pinto prepara l’affondo per Frattesi.

Sono giorni intensi alla Roma, impegnata a centrare l’obiettivo dei 30 milioni di plusvalenze da iscrivere a bilancio entro domani così da far quadrare i conti e rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. Il traguardo, ormai, è all’orizzonte ed il club, nel week-end, potrà ricominciare a concentrarsi sui colpi in entrata.

Oltre alla questione relativa all’ingaggio di un nuovo attaccante, i giallorossi stanno seguendo anche diversi centrocampisti. Gli addii già consumatisi con Mady Camara e Georginio Wijnaldum, uniti a quello imminente di Cristian Volpato diretto al Sassuolo, hanno lasciato sguarnito il reparto. L’acquisto di Houssem Aouar è stato ufficializzato ma per tranquillizzare José Mourinho sarà necessario prendere un altro elemento di qualità. La scelta, in particolare, è ricaduta su Davide Frattesi intenzionato a lasciare il Sassuolo e mettersi alla prova in altri contesti più competitivi.

I capitolini sono in piena corsa e, dopo i recenti incontri avuti con l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali, hanno fatto dei sostanziosi passi in avanti verso la fumata bianca. Il colpo è quindi possibile anche perché le principali rivali si sono defilate oppure, al momento, sono impossibilitate a piazzare l’affondo vincente. La Juventus, per esempio, ha mollato la presa dopo essere riuscita a convincere Adrien Rabiot a firmare il rinnovo di contratto fino al 2024.

Frattesi, l’Inter frena: dipende tutto da Brozovic. La Roma punta a chiudere

Il Milan, dal canto suo, a breve annuncerà l’arrivo a titolo definitivo dal Chelsea di Ruben Loftus-Cheek per una spesa complessiva di 15 milioni più 5 di bonus legati a determinati obiettivi stagionali. I rossoneri, al tempo stesso, puntano a prendere Tijjani Reijnders di proprietà dell’Az Alkmaar.

Resta l’Inter, che nei giorni scorsi ha raggiunto l’accordo decisivo con Frattesi sulla base di 2.5 milioni netti all’anno. I nerazzurri per chiudere l’operazione hanno però bisogno di cedere prima Marcelo Brozovic. Il quale, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha deciso di respingere le avance dell’Al-Nassr facendo saltare una trattativa che avrebbe portato nelle casse interiste oltre 25 milioni. Risorse che sarebbero state investite proprio su Frattesi. Pinto gongola: è arrivato il momento di chiudere.