Calciomercato Roma, niente sconti: 20 milioni per la firma

La Roma ha nel mirino uno dei gioielli della Serie A ma la concorrenza aumenta ed il prezzo sale. Spunta la nuova pretendente.

La Roma continua ad essere molto attiva sul mercato. Il club, finora, ha regalato a José Mourinho Houssem Aouar ed Evan Ndicka ai quali, a breve, si aggiungeranno pure Diego Llorente e Rasmus Kristensen. La campagna acquisti, in ogni caso, non terminerà qui. Anzi: si cercherà di portare nella capitale ulteriori rinforzi tesi a rafforzare la rosa e renderla più competitiva.

Due, adesso, le priorità che il direttore generale Tiago Pinto cercherà di risolvere a stretto giro di posta. La prima riguarda l’acquisto di un centravanti capace di prendere il posto dell’infortunato Tammy Abraham, il cui ritorno avverrà soltanto a primavera inoltrata a causa del grave infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato. La lista dei possibili obiettivi, in questi giorni, si è assottigliata: Roberto Firmino, liberatosi dal Liverpool a parametro zero, ha deciso di accettare la ricca proposta messa sul tavolo dall’Al-Hilal.

Quasi del tutto sfumata, poi, la possibilità di ingaggiare Wlfried Zaha molto vicino al trasferimento al Fenerbahce. Mauro Icardi, dal canto suo, ha di recente postato una foto del Duomo di Milano facendo sognare i tifosi del Milan. Restano in piedi ancora le opzioni Gianluca Scamacca (intenzionato a lasciare il prima possibile il West Ham) e Alvaro Morata, per i quali Pinto tornerà presto all’assalto. L’altra necessità espressa da Mourinho è quella di avere a disposizione un altro centrocampista, di personalità e bravo soprattutto nella fase di contenimento.

Roma, la Fiorentina in pressing su Hjulmand

Il profilo ideale è quello di Morten Hjulmand, reduce da un’ottima stagione vissuta con la maglia del Lecce. Per il classe 1999 35 apparizioni complessive in campionato di cui ben 34 da titolare, “condite” da 4 assist. Un bottino eccellente che, in maniera inevitabile, lo ha fatto diventare l’oggetto del desiderio di varie squadre.

Oltre alla Roma alla corsa partecipa infatti pure la Fiorentina, che lo ritiene il perfetto sostituto di Sofyan Amrabat diretto all’Atletico Madrid. I giallorossi pugliesi vorrebbero tenerlo ma intanto hanno provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per portarlo via, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, serviranno 20 milioni.