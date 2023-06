Calciomercato Roma, strategia Pinto: colpo da 12 milioni

Il general manager della Roma ha imposto le sue condizioni a un affare di calciomercato, che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni

Ultimi giri di orologio e poi nelle sedi di calciomercato verrà sventolata la bandiera a scacchi che segnerà l’inizio ufficiale delle trattative. Dopo tanta attesa, finalmente parte la finestra estiva per la compravendita dei calciatori che permetterà ai club di rinforzarsi. La Roma ha già messo da parte due acquisti in questi giorni, ma in programma ci sono molte altre entrate e soprattutto uscite per completare la campagna.

In cima alla lista c’è da migliorare l’attacco giallorosso, che nella scorsa stagione non ha brillato. In totale, infatti, le punte centrali di Mourinho hanno segnato solo 8 gol, che portano tutti la firma di Tammy Abraham. Andrea Belotti ha concluso la stagione senza aver segnato gol in campionato, cosa che non gli succedeva dai tempi dell’Albinoleffe a inizio carriera. Nell’ultima gara con lo spezia, poi, Abraham ha subito la rottura del crociato, che lo terrà fuori fino a febbraio del prossimo anno.

Trovare un attaccante, quindi, sarà fondamentale in vista dell’inizio della prossima annata e i nomi nel mirino sono diversi. Oltre al reparto offensivo, però, Pinto e Mourinho vogliono migliorare anche il centrocampo, che rappresenta un elemento delicato per le strategie dello Special One.

Calciomercato Roma, niente aste per Pinto: offerta sul piatto

Nel mirino dei due per la linea mediana c’è Davide Frattesi, rincorso da tempo per riportarlo nella Capitale. Dopo i contatti dello scorso anno, infatti, il centrocampista è tornato di nuovo nel mirino della Roma, che sta trattando con il Sassuolo per riprenderlo con sé.

I neroverdi, però, non hanno intenzione di svendere il giocatore, soprattutto ora che ci sono sia l’Inter sia il Milan su di lui. Le due milanesi potrebbero dare vita a un’asta a cui però, Pinto non ha intenzione di partecipare. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il gm romanista prenderebbe Frattesi solo in caso il prezzo del cartellino scendesse a 30 milioni. Per prenderlo, poi, farebbe leva sulla clausola del 30% sulla futura rivendita, oltre che sui soldi di Volpato e Missori. Con questi, metterebbe sul piatto circa 12 milioni per acquistare il centrocampista di Fidene.