Calciomercato Roma, tripla opzione e colpo low cost: arabi respinti

Un obiettivo di calciomercato della Roma è finito nel mirino degli sceicchi, ma c’è un’altra squadra italiana pronta a ingaggiarlo

Il mese di giugno è quello che precede l’inizio ufficiale del calciomercato, ma si è trasformato più nel mese dalle Mille e una notte. Il riferimento al celebre libro di racconti orientali è chiaro, ma sta volta non si tratta di storie, ma di affari. Gli sceicchi dell’Arabia Saudita hanno preso d’assalto il calcio europeo facendo spese pazze dopo l’arrivo di CR7 lo scorso anno. Ora i club hanno capito le potenzialità di avere giocatori di livello e hanno deciso di sferrare un assalto potente.

Sono tanti i calciatori che hanno deciso di accettare la proposta di club come l’Al-Nassr, l’Al-Ittihad o l’Al-Hilal. Il primo è proprio la squadra di Cristiano Ronaldo, mentre nel secondo giocherà Karim Benzema. I biancoblù, invece, hanno preso Kalidou Koulibaly in difesa, andando a blindare le retrovie. Ci sono molti altri nomi importanti, come quello di Brozovic, che sta trattando la sua uscita dall’Inter. Insomma, grandi colpi per grandi giocatori, con fiumi di milioni nelle loro tasche e in quelle dei club europei.

Ci sono alcuni, però, che hanno deciso di rimanere a livelli competitivi e rifiutare la proposta di quei territori. Uno tra tutti José Mourinho, che nei mesi scorsi aveva ricevuto un’offerta da 60 milioni l’anno. Una cifra che farebbe tremare le gambe a qualsiasi uomo, ma non allo Special One, che stoicamente è rimasto alla guida della Roma.

Calciomercato Roma, ci prova anche il Milan

Ora gli arabi hanno messo gli occhi su un altro obiettivo di calciomercato della Roma, dopo le recenti scorribande in giro per l’Europa. La Serie A è un campionato che piace in Medio Oriente e per questo motivo ci sono squadre che stanno adocchiando vari calciatori.

Uno di questi, come riporta il Corriere dello Sport, è Pasquale Mazzocchi, terzino destro della Salernitana che interessa anche alla Roma. L’Arabia Saudita ha deciso di mettere il calciatore nel mirino e potrebbe convincere il club di Iervolino a prenderlo. Il Milan, però, ha altre idee. Visto che anche Moncada ha messo gli occhi sull’esterno di Napoli, i rossoneri studiano le mosse per prenderlo. Non c’è l’accordo sul nostro del cartellino, ma il club di Via Aldo Rossi potrebbe inserire tre contropartite nell’affare.