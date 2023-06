Bye bye Roma, addio ‘stellare’: manca solo l’ufficialità

Calciomercato Roma, sprint per l’accordo: la fumata bianca è sempre più vicina. Ultimissimi dettagli da limare: ecco le cifre dell’operazione.

I giorni della Roma. No, non è una nostalgica rievocazione di uno stralcio di uno storico di età imperiale, ma la situazione di mercato nella quale i giallorossi si sono ritrovati a fare la voce grossa con consapevolezza e lucidità. Obiettivi chiari, messi subito a fuoco e perseguiti con lungimiranza e determinazione.

Dettagli che descrivono molto bene quanto di buono sta facendo Tiago Pinto sia sul fronte entrate che su quello uscite. Dopo aver acquistato a parametro zero Aouar e Ndicka ed aver chiuso per il ritorno di Llorente, infatti, il GM della Roma si è gettato a capofitto nel dossier cessioni, riuscendo a trarne profitto. Da Tahirovic a Kluivert, passando per Missori e Volpato e non solo. Nelle ultime ore altre operazioni in uscita hanno imboccato il rettilineo finale e si apprestano ad essere definite in tutti i loro aspetti.

Calciomercato Roma, Reynolds-Westerlo: accordo raggiunto. Ecco i dettagli

Con Carles Perez ormai ad un passo dal ritorno al Celta Vigo e Darboe sempre più vicino al Lask, fari puntati anche sull’evolvere della situazione Reynolds. Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, il Westerlo ha presentato una nuova offerta alla Roma per il terzino americano, superiore a quella rifiutata dai giallorossi che si attestava sui 3,25 milioni di euro.

Se non è stato un ultimatum quello del club belga, ci è andato molto vicino. Il Westerlo, infatti, non era intenzionato a procrastinare l’operazione legata all’acquisto dello statunitense, aspettando la risposta definitiva della Roma in giornata.

Detto, fatto. Come raccolto dalla redazione di Asromalive.it, infatti, la distanza tra domanda ed offerta tra la Roma e il Westerlo è stata praticamente annullata. L’intesa tra i due club è stata finalmente raggiunta: i contatti proficui portati avanti nelle ultime ore hanno spianato la strada alla definizione dell’affare. Reynolds dunque è pronto a ritornare al Westerlo, squadra nella quale ha militato lo scorso anno mettendo a referto un gol e cinque assist. Mancano soltanto le firme sui documenti di una trattativa ormai scandita che sarà ufficializzata nel corso delle prossime ore.