Calciomercato Roma, assist a Pinto: vede solo giallorosso

Pinto è a un passo dal completare un altro colpo in questa finestra di calciomercato per migliorare la rosa della Roma

La Roma continua a fare passi in avanti verso il rinforzo della rosa, con diversi obiettivi di calciomercato sempre più vicini ai giallorossi. Le lacune individuate da José Mourinho sono diverse e Tiago Pinto sta lavorando per cercare di colmarle tutte e dare a José la miglior squadra possibile. Il reparto che ha più bisogno di essere rinforzato è senza ombra di dubbio l’attacco, che è in una situazione critica dopo la passata stagione.

Le due punte di attacco, infatti, hanno deluso le aspettative con solo 8 gol segnati in due. I nomi, poi, sono di tutto rispetto: si tratta di Tammy Abraham e Andrea Belotti, con l’inglese che ha firmato tutte le reti e l’ex Torino che ha chiuso a quota zero. a peggiorare la situazione, poi, ci ha pensato lo stesso ex Chelsea, che ha chiuso nel peggiore dei modi. L’attaccante, infatti, oltre a non aver segnato contro lo Spezia, è stato costretto a uscire per infortunio.

Gli esami hanno evidenziato la rottura del crociato, che lo costringerà a stare fuori per diverso tempo. Un ulteriore ostacolo ai programmi giallorossi, che stanno rincorrendo sia Scamacca che Morata per andare a riempire quella casella che sarà vuota fino a febbraio, quando tornerà Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, cambia l’obiettivo e Pinto esulta

Proprio i due profili sono nel mirino del Milan che vuole trovare il giusto sostituto di Olivier Giroud. Divock Origi non ha brillato nella scorsa annata e non ha dato sicurezze a Stefano Pioli, che vorrebbe un giocatore di esperienza o almeno qualità, che possa far stare tranquilli i tifosi rossoneri.

Di sicuri il profilo di Morata piace di più rispetto a quello di Scamacca, che ultimamente sta facendo venire qualche dubbio al club di Via Aldo Rossi. Come riporta Tuttosport, la voglia dell’ex Sassuolo di approdare in giallorosso sta spingendo via Moncada e Furlani che vorrebbero prendere altri profili. Il club, quindi si sta piano piano defilando dall’affare che permetterebbe alla Roma di prendere il giocatore senza la concorrente principale.