Dalla Roma al Napoli, scatta l’effetto domino da 58 milioni

La Roma ha messo in cantiere diverse altre cessioni. Un titolare della squadra di Mourinho puòrestare in Italia: spunta la pretendente.

Il traguardo è ormai all’orizzonte. Entro la giornata odierna la Roma iscriverà a bilancio i 30 milioni di plusvalenza richiesti dalla Uefa, nell’ambito del settlement agreement. Le numerose operazioni in uscita effettuate nei giorni scorsi hanno permesso al club di avvicinarsi all’obiettivo, che verrà centrato con il trasferimento a titolo definitivo di Carles Perez al Celta Vigo.

La distanza tra le parti, con il passare delle ore, si è progressivamente assottigliata consentendo di arrivare ad un passo dalla fumata bianca. L’accordo decisivo, salvo clamorose sorprese, dovrebbe arrivare sulla base di 5 milioni che consentiranno ai galiziani di mantenere l’esterno in rosa (5 gol e 6 assist nella scorsa stagione) e ai giallorossi di incamerare nuove risorse preziose con cui far quadrare i conti. Ora si attende soltanto l’annuncio da parte delle società coinvolte. Poi, per il direttore generale Tiago Pinto, sarà tempo di proseguire nell’opera di sfoltimento del gruppo.

Sì, perché nelle prossime settimane andranno in scena ulteriori partenze. Una di queste, ad esempio, riguarderà Gonzalo Villar, finito nel mirino del Genoa e del Paok Salonicco che ha avviato i contatti. Via anche Bryan Reynolds, reduce dalla buona esperienza vissuta in Belgio con indosso la maglia del Westerlo. In lista di sbarco, infine, figurano pure Leonardo Spinazzola e Roger Ibanez. Il contratto dell’esterno scade ne 2024 e la trattativa relativa al rinnovo si è fermata: ecco perché, in assenza di passi in avanti significativi, Pinto provvederà a venderlo in modo tale da incassare 15 milioni.

Roma, spunta la nuova pretendente per Ibanez

Il centrale, dal canto suo, piace a numerose squadre della Premier League tra cui il Chelsea ed il Tottenham. Offerte vere e proprie, sul tavolo del general manager, non sono però arrivate mentre l’interesse in passato espresso dall’Atletico Madrid si è affievolito. Scenario, questo, che potrebbe favorire l’inserimento di un club della Serie A.

Sulle tracce di Ibanez, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, c’è il Napoli messosi alla ricerca di un sostituto di Kim Min-jae ad un passo dal trasferimento al Bayern Monaco. I bavaresi si sono detti pronti a pagare la clausola rescissoria da 58 milioni, bruciando la concorrenza del Manchester United. Il colpo è in fase di definizione e per rimpiazzare l’ex Fenerbahce gli azzurri stanno pensando proprio ad Ibanez. Pinto resta in attesa. Il restyling della rosa prosegue.