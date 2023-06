Rinnovo Dybala e addio clausola: ecco la nuova data

L’attaccante ha già avuto un aumento di stipendio grazie ai bonus e ora la Roma lo vuole blindare in vista del calciomercato

Che il suo ruolo sarebbe stato centrale tutti lo avevano capito già il giorno della sua presentazione, lo scorso 26 luglio all’Eur. Sotto al Palazzo della Civiltà, sede di Fendi, i tifosi della Roma si sono riuniti in quel giorno per dare il benvenuto a Paulo Dybala, che approdava nella Capitale a parametro zero. Un colpo molto importante da parte di Tiago Pinto, che aveva strappato all’inter il talento di Laguna Larga.

In quei giorni erano tanti i tifosi nerazzurri delusi da come era andato l’affare, mentre quelli giallorossi erano al settimo cielo per il colpo effettuato. Il talento dell’argentino era già noto, visto il suo passato al Palermo e alla Juventus, ma nessuno si aspettava una stagione da protagonista come quella appena conclusa. Dybala, infatti, ha segnato ben 18 reti in tutte le competizioni, dimostrando la sua centralità nelle gerarchie di Mourinho.

Le partitte totali per l’argentino sono state 38, ma sarebbero potute essere molte di più se non fosse stato per gli infortuni che lo hanno costretto ai box. Anche in questa annata, infatti, il classe 1993 ha dovuto rinunciare a scendere in campo in diverse occasioni a causa dei problemi fisici.

Calciomercato Roma, Pinto vuole eliminare la clausola

Questi, però, non hanno impedito a Paulo di brillare e di attirare l’attenzione di molti club, che potrebbero prenderlo nella prossima stagione. Per il suo addio, infatti, c’è da pagare una clausola irrisoria, ovvero di 12 milioni, cifra che per tutti i big club è più che abbordabile.

Come riporta il Corriere dello Sport, per eliminare tale accordo c’è da fare uno sforzo in più dopo il recente aumento dell’ingaggio. Grazie agli obiettivi raggiunti in questa stagione, infatti, lo stipendio di Dybala è salito a 6 milioni e la Roma dovrà fare uno sforzo in più per modificare il contratto in essere. I discorsi dovrebbero cominciare con l’inizio della nuova stagione. Intanto Paulo non vede l’ora di ritornare a giocare, soprattutto per la Roma dove vuole restare, come dimostrano le tante foto pubblicate sui social durante la vacanza.