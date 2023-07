Calciomercato Roma, doppio colpo in vista del ritiro

In questi primi giorni di luglio cominciano i ritiri estivi in vista della nuova stagione, con la Roma che scalpita nel calciomercato

Il gong virtuale ha suonato nella notte con lo scoccare di mezzanotte, segnando l’inizio ufficiale della finestra delle trattative. La Roma si sta muovendo molto in questo calciomercato, avendo rinforzato la rosa già prima della luce verde per gli affari. Tiago Pinto ha segnato sulla sua lista i compiti da fare e gli obiettivi di calciomercato per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Lo Special One ha individuato diverse lacune all’interno della squadra, con l’attacco che ha bisogno di grandi interventi, visto il basso livello di prestazioni. Tammy Abraham e Andrea Belotti hanno raggiunto solo quota 8 gol in Serie A, con l’attaccante inglese che ha messo la firma a tutti questi centri. L’ex Torino, invece, ha chiuso il campionato a mani vuote e per questo motivo Pinto ha il compito di trovare un sostituto di livello.

Nel mirino ci sono Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, per cui il general manager sta cercando di sbloccare la situazione. Prendere un attaccante è diventato ancor più necessario a causa dell’infortunio dell’ex Chelsea , che contro lo Spezia ha subito la rottura del crociato dopo un intervento.

Calciomercato Roma, contatti avviati per sbloccare il doppio affare

Uno dei reparti più fondamentali per le strategie di Mourinho è la difesa, per cui ha sempre chiesto dei rinforzi, sin dall’inizio della scorsa annata. In questi giorni è arrivato Evan Ndicka, che è anche mancino, ma per completare il reparto lo Special One sta trattando per sbloccare un doppio colpo.

Si tratta di Diego Llorente e Rasmus Kristensen, che sono in forza al Leeds. Pinto sta cercando di convincere il club inglese a lasciar partire i due calciatori, che tornerebbero in Championship data la retrocessione dei gialloblù. Intanto, i due sono attesi all’inizio del ritiro del team che sta già cominciando a preparare la prossima annata. La Roma, invece, dovrebbe riunirsi intorno al 10 luglio per allenarsi e gettare le fondamenta della prossima annata.