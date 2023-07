Calciomercato Roma, Sanches non convince: le due alternative a Frattesi

Il general manager della Roma sta preparando i possibili sostituti per non farsi trovare impreparato in questa finestra di calciomercato

Il calciomercato è finalmente cominciato e tutti i club, compresa la Roma, stanno lavorando per migliorare le rose con il calciomercato. Negli uffici di Trigoria, però, non si parla di chi prendere e di chi vendere, con Tiago Pinto che è riuscito a trovare i soldi necessari per accontentare la Uefa. Entro la fine di giugno, infatti, bisognava trovare 30 milioni per risanare il bilancio con l’organo calcistico europeo che teneva sotto controllo i conti romanisti.

Per farlo, il general manager ha ceduto a titolo definitivo Benjamin Tahirovic, Justin Kluivert, Cristian Volpato, Filippo Missori e Carles Perez. Quest’ultimo è stato venduto proprio ieri ed è tornato al Celta Vigo, dove chiedeva di giocare dopo la passata stagione giocata con la loro maglia. I due bambini di Mourinho, invece, vestiranno nella prossima stagione la maglia del Sassuolo a meno di prestiti per farli crescere e valorizzarli.

Questi giocatori, quindi, non si uniranno al ritiro giallorosso che comincia il 10 luglio. chi ci sarà, invece, sono Houssem Aouar ed Evan Ndicka, presi a parametro zero rispettivamente da Lione ed Eintracht Francoforte. A questi due, Mourinho vorrebbe aggiungere anche Diego Llorente e Rasmus Kristensen, in forza al Leeds.

Calciomercato Roma, Pinto prepara i sostituti

In vista della prossima annata, lo Special One vorrebbe vedere in rosa un centrocampista abile con gli inserimenti e in grado di giocare sia in attacco che in difesa. Uno con le caratteristiche di Davide Frattesi, insomma, con il centrocampista del Sassuolo che piace molto al portoghese.

Come riporta LaRoma24.it, Pinto sa studiando i nomi alternativi al centrocampista che è nel mirino di Milan e Inter. In caso il talentino di Fidene non dovesse tornare nella Capitale, i nomi nella lista sono diversi. Piace quello di Daichi Kamada, su cui ci sono anche gli arabi e i rossoneri. Un altro profilo che stuzzica a Trigoria è quello di Marcel Sabitzer, che è stato scaricato dal Manchester United. Quelli che non convincono molto, invece, sono Renato Sanches, che non dà molte sicurezze, e Teun Koopmeiners, per cui l’Atalanta chiederebbe cifre elevate.