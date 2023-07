Calciomercato Roma, offerta in arrivo: firma da 30 milioni

Calciomercato Roma, archiviato il nodo plusvalenze Tiago Pinto si concentra sui prossimi movimenti in casa giallorossa. Nuova offerta in arrivo, 30 milioni per la firma

Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato della Roma, si è scatenato in uscita nel mese di giugno. Tiago Pinto ha incassato il tesoretto necessario per rispettare i paletti economici imposti dalla UEFA al club giallorosso, senza cedere potenziali titolari della rosa a disposizione di José Mourinho. Ora la coppia lusitana che guida la Roma può impostare senza pressione il futuro del calciomercato estivo giallorosso.

La cessione di Carles Perez, tornato al Celta Vigo dopo la stagione in prestito, ha chiuso il cerchio sul nodo plusvalenze per Tiago Pinto. La campagna di colpi in uscita è stata inaugurata da Benjamin Tahirovic, ceduto all’Ajax. In mezzo altri due giovanissimi hanno salutato la Roma, Cristian Volpato e Filippo Missori sono stati acquistati dal Sassuolo. Ancor prima c’è stata l’operazione Justin Kluivert, imbastita dal portoghese con il Bournemouth in Premier League. Libero dalla corsa contro il tempo sul fronte delle cessioni ora Tiago Pinto è in attesa di giuste offerte per piazzare nuovi colpi in uscita.

Calciomercato Roma, offerta dell’ Aston Villa per Ibanez: operazione da 30 milioni

Una di queste offerte potrebbe arrivare nuovamente dalla Premier League, dove l’Aston Villa non perde di vista Roger Ibanez. Il difensore brasiliano potrebbe essere ceduto per fare cassa e trovare risorse da investire in nuovi colpi in entrata. L’ingaggio a zero di Evan Ndicka ed il prossimo ritorno di Llorente aprono all’addio al centrale sudamericano.

Addio che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta, infatti come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’ l’Aston Villa è pronto a rompere gli indugi. Il club inglese dovrebbe presentare nelle prossime ore un’offerta ai giallorossi per Roger Ibanez. Pinto fissa il prezzo del brasiliano intorno ai 25/30 milioni di euro. Risorse fondamentali da reinvestire nel mercato in entrata per la squadra guidata da José Mourinho.