Calciomercato Roma, rilancio per Frattesi: 40 milioni col “trucchetto”

Calciomercato Roma, braccio di ferro per Davide Frattesi e nuovo rilancio all’orizzonte. Operazione da 40 milioni con il “trucchetto” in Serie A.

Si accende ancora una volta il calciomercato italiano intorno al nome di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ritorna ad infiammare la sfida che coinvolge tutte le big della Serie A. In prima fila c’è la Roma di José Mourinho e Tiago Pinto, che detiene il 30% sulla futura rivendita del calciatore classe ’99. Dietro l’angolo sembra esserci una nuova svolta, con l’escamotage da 40 milioni di euro che può far saltare il banco.

Si rinnova la sfida di mercato in Serie A per aggiudicarsi le prestazioni di Davide Frattesi. Centrocampista ex giallorosso, protagonista anche questa stagione con la maglia del Sassuolo di Dionisi. Il calciatore classe ’99 ha concluso la sua annata mettendosi in vetrina anche con la Nazionale di Roberto Mancini, nelle fasi finali della Nations League. Prestazioni di qualità e quantità che hanno acceso nuovamente la corsa al centrocampista, corsa che comprende tutte le big del campionato italiano. La Roma ha una posizione di favore, rappresentata dalla clausola sulla rivendita del calciatore, ma c’è un nuovo scenario col cambio di approccio dell’Inter alla finestra.

Calciomercato Roma, l’Inter cambia approccio per Frattesi: “trucchetto” da 40 milioni

Il club nerazzurro guidato da Inzaghi e Marotta non smette di seguire l’incursore del Sassuolo. Al pari del Milan, della Juventus e anche del Napoli, tutte le grandi squadre italiane sembrano pronte a fare la propria mossa per bruciare l’ampia concorrenza ed assicurarsi la firma di Frattesi, ma il Sassuolo è bottega cara.

Ecco perché l’operazione potrebbe lievitare nei costi e toccare la quotazione di 40 milioni in caso di approdo all’Inter. Secondo quanto illustra la ‘Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri starebbero studiando un nuovo approccio con il Sassuolo. La chiave sarebbe quella della formula del prestito con diritto di riscatto, in questo caso l’Inter girerebbe Mulattieri agli emiliani, valutato tra gli 8 e i 9 milioni, pagando solo il prestito per Frattesi. Il riscatto poi sarebbe fissato appunto sulla quota dei 40 milioni di euro.