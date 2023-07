Calciomercato Roma, smentita Greenwood: "Nessuna telefonata con Mourinho"

Calciomercato Roma, arriva la smentita lampo sulla pista Greenwood in casa giallorossa. Non c’è stata alcuna telefonata con mister José Mourinho.

Il calciomercato estivo ha aperto ufficialmente i battenti nella giornata di ieri. Si rincorrono diverse piste di mercato in casa Roma, sia in entrata che in uscita. Nelle scorse ore dall’Inghilterra è rimbalzato il nome di Mason Greenwood del Manchester United. La stampa britannica ha addirittura parlato di una telefonata tra José Mourinho ed il classe 2001, ma lo scenario è stato smentito prontamente.

Il calciomercato estivo si infiamma in Serie A, con la Roma che è riuscita a piazzare l’ultimo colpo in uscita entro la fatidica data del 30 giugno. La cessione definitiva di Carles Perez, acquistato dal Celta Vigo dopo un anno di prestito, ha idealmente chiuso il cerchio sulle plusvalenze da totalizzare per evitare nuove pesanti sanzioni dall’UEFA. Un lavoro portato avanti con maestria da Tiago Pinto, che senza svendere alcun titolare, ha tagliato il traguardo del tesoretto in uscita da circa 30 milioni di euro. Ora il mercato può essere affrontato con più calma e lucidità. E dall’Inghilterra nelle scorse era spuntata la suggestione Mason Greenwood

Calciomercato Roma, smentita lampo Greenwood: nessuna trattativa o telefonata

Oggi ‘The Sun’ ha parlato di una presunta chiamata di José Mourinho a Mason Greenwood, ma fronte Roma arrivano solo secche smentite sul tema: nessuna trattativa e nessuna telefonata da parte dello Special One.

La smentita è arrivata secca e a stretto giro di posta, la pista che porta a guardare al classe 2001 è stata prontamente chiusa dalla squadra giallorossa. In Inghilterra si attendono invece nuovi aggiornamenti sulla pista Gianluca Scamacca, l’ex Sassuolo potrebbe arrivare dal West Ham per rafforzare il pacchetto offensivo dei giallorossi. Mentre un nome dal campionato inglese, salito in quota nelle scorse ore, si può già depennare dalla lista dei desideri della squadra giallorossa.