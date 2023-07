Calciomercato Roma, 40 milioni dal Napoli: risposta immediata

Calciomercato Roma, 40 milioni in Serie A e prima risposta immediata. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante le operazioni sulle quali si sta lavorando ai piani alti di Trigoria, con la consapevolezza di aver degnamente affrontato e superato una parentesi non poco importante e potenzialmente problematica ma con altrettanta coscienza di dover adesso cercare di lavorare per plasmare e migliorare con nuove entrate la rosa da consegnare a Mourinho. Fino a questo momento, allo scacchiere dello scorso anno si sono aggiunti elementi come Ndicka e Aouar, ai quali potrebbero far compagnia nomi di cui si discute da non poco.

L’autentico protagonista di queste settimane continua ad essere Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo finito nuovamente nel mirino delle big di Serie A e, in particolare, di una Roma che sta cercando di prelevarlo nuovamente a condizioni vantaggiose, dopo la crescita avuta in questi anni con la maglia neroverde. In attesa di comprendere evoluzioni anche sul fronte offensivo, questa seconda fase catalizzata dall’apertura del mese di giugno potrebbe però portare ad assistere anche a nuove cessioni, seppur a modalità e con tempistiche ben differenti rispetto a quanto ci si attendesse.

Calciomercato Roma, il Napoli non perde di vista Ibanez: fissato il prezzo

La chiusura del mese di giugno con un totale di plusvalenze rasentante i pattuiti 30 milioni di euro con l’Uefa ha visto la Roma concretizzare uscite numerose ma non centrali, rinunciando a esuberi di vecchia data e ad elementi futuribili quali Missori, Volpato o Tahirovic. Rispetto a quanto accaduto in passato, dunque, il club è riuscito a rinunciare ad un modus operandi che portasse a svendere con smania e tempestività giocatori importanti e titolari.

Ciò non cancella che possa avvenire in questa fase, seppur con la consapevolezza di poter adesso imporre e discutere condizioni con calma e senza quell’impellente necessità di vendere per concretizzare le giuste plusvalenze. In tale ottica, si leggano gli ultimi aggiornamenti di Tuttosport sulla questione Ibanez-Napoli. Il difensore giallorosso è finito da tempo nel dossier partenopeo, alla luce dell’ormai imminente ufficialità del passaggio di Kim al Bayern Monaco.

I nomi monitorati dai campioni di Italia restano numerosi e abbracciano una pluralità di profili europei: un certo interesse è stato però maturato anche verso giocatori del nostro campionato, tra cui il brasiliano ex Atalanta. Di un suo interesse al Napoli ve ne avevamo già parlato ma, stando alla suddetta fonte, va evidenziata la presa di posizione netta da parte della Roma che valuta Roger 40 milioni di euro.

Un valore non ritenuto congruo dal Napoli che per ora, seppur conscio delle importanti qualità del numero 3 di Mourinho, continua a sondare altri importanti e suggestivi scenari, non solo nel nostro campionato.