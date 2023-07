Calciomercato Roma, alternativa Pinto: colpo in Liga

Il general manager della Roma potrebbe dar vita a un affare di calciomercato in queste settimane per andare a migliorare la rosa di Mourinho



La Spagna è da sempre una grande meta estiva, con le sue isole immerse nel mare e i grandi divertimenti che possono offrire cittadine come Ibiza o Maiorca. Anche Tiago Pinto sta pensando di fare un viaggio nel Paese iberico, ma non per divertimento, bensì per lavoro. Il general manager, infatti, sta continuando con i suoi compiti per questo calciomercato, con la Roma che ha intenzione di rinforzarsi al meglio in vista della prossima annata.

I giocatori nel mirino sono diversi, ma primo su tutti c’è, Alvaro Morata. La punta dell’Atletico Madrid piace al general manager e a José Mourinho, che vorrebbero prenderlo per migliorare la situazione in attacco. L’infortunio di Tammy Abraham ha concluso nel peggiore dei modi una stagione disastrosa per l’attacco giallorosso. Sia l’inglese che Andra Belotti hanno deluso le aspettative, con il numero 9 che ha siglato solo 8 gol n Serie A.

L’ex Torino, invece, è rimasto a mani vuote non andando mai in gol. Per questo motivo Pinto e Mourinho vogliono migliorare la situazione inserendo un attaccante di livello che possa garantire quei gol che sono mancati durante l’annata. Abraham, poi, ritornerà a febbraio 2024, quindi serve qualcuno che lo possa sostituire fino a quel momento.

Calciomercato Roma, Pinto pesca ancora in Liga

I nomi che interessano al duo giallorosso, però, non si fermano all’attaccante ex Juventus. In questi giorni, infatti, l’obiettivo è quello di migliorare anche il centrocampo dopo l’addio di Gini Wijnaldum, che è tornato al Paris Saint-Germain dopo aver deluso le aspettative in giallorosso.

Il profilo che piace per rinforzare la linea mediana è quello di Yunus Musah, centrocampista del Valencia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore interessa all’allenatore e al general manager, che vorrebbero prenderlo in caso saltasse l’affare Frattesi. Il neroverde piace sia all’Inter che al Milan, che potrebbero sferrare un assalto decisivo nelle prossime settimane. In caso il centrocampista di Fidene non tornasse a Trigoria, i soldi della clausola sulla futura rivendita potrebbero essere utilizzati per prendere lo statunitense.