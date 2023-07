Calciomercato Roma, il Milan aggira la clausola: chiudono con lo scambio

Calciomercato Roma, si rinnova il duello con il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri aggirano la clausola e sono pronti a chiudere con lo scambio in Serie A.

Nella giornata di ieri si è aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato per la Serie A. Il mese di giugno ha visto Tiago Pinto tra i profili più attivi nel campionato italiano, prima in entrata ed in seconda battuta sul fronte delle cessioni. Il lavoro in uscita del dirigente portoghese è stato determinante per evitare multe salate e nuove sanzioni da parte dell’UEFA sul Fair Play finanziario. Ora la squadra giallorossa può lavorare senza affanni a nuovi colpi in entrata e si rinnova il duello con il Milan di Stefano Pioli.

Il tecnico emiliano è diventato ancora più centrale nel progetto rossonero dopo il doppio addio a Maldini e Massara. Ed il mercato del Milan si è acceso col botto, fuori Sandro Tonali per una cifra record pagata dal Newcastle, dentro Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. Il centrocampista inglese sbarca in Serie A per poco più di 20 milioni di euro, e nei mesi scorsi venne accostato anche alla Roma di José Mourinho. Su una cifra simile, legata alla clausola rescissoria, si decide il futuro di un altro obiettivo che infiamma il calciomercato della Serie A.

Calciomercato Roma, affondo Milan per Dia: doppia ipotesi di scambio con la Salernitana

Fari puntati su Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, tra i protagonisti dell’ultima stagione in Serie A. Il calciatore senegalese ha stupito tutti alla sua stagione d’esordio nel campionato italiano, siglando 16 reti in 33 presenze con la maglia granata. Ruolino di marcia impressionante, che ha acceso i riflettori delle big sul classe ’96.

Nei giorni scorsi anche la Roma è stata accostata all’attaccante della squadra campana. La Salernitana lo ha riscattato definitivamente dal Villareal, per 12 milioni, ma sul suo futuro pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Secondo quanto rilanciato dalla ‘Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno intenzione di anticipare l’ampia concorrenza e chiudere il colpo in Serie A con lo scambio. Due le ipotesi che porterebbero alla chiusura della trattativa, sul piatto il cartellino di Daniel Maldini. Altro calciatore che potrebbe finire nelle scambio è l’attaccante Lorenzo Colombo.