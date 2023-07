Calciomercato Roma, il Milan lo sacrifica: offerta con scambio

I rossoneri hanno messo gli occhio su un obiettivo di calciomercato della Roma, che vuole prenderlo in vista delle prossime settimane

Roma e Milan si sono dimostrate molto più simili di quanto pensassero in questa finestra di calciomercato. I giallorossi e i rossoneri, infatti, hanno mostrato di avere gli stessi gusti e le stesse necessità con diversi giocatori finiti nel mirino di entrambi i club. Il primo è stato Evan Ndicka, che però, ha preferito abbracciare il progetto di José Mourinho dopo essersi svincolato dall’Eintracht Francoforte.

Vantaggio per la Roma, quindi, che però deve stare attenta agli altri obiettivi di mercato se non vuole che i rossoneri li prendano. Quello più importante è di sicuro Alvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992 in forza all’Atletico Madri0d. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione sia di Mourinho che di Pioli, che lo vorrebbero alle rispettive corti per migliorare la situazione offensiva.

Il tecnico milanista lo vorrebbe per sostituire Olivier Giroud, che ad oggi non han un vice. Lo scorso anno, era stato preso Divock Origi, ma ‘attaccante belga non ha dato sicurezze. Anzi, l’ex Liverpool non è tato proprio in grado di dimostrare di avere le qualità adatte per garantire sicurezza nel sostituire il francese. Alla Roma, invece, serve un titolare visto l’infortunio di Tammy Abraham, che ha subito la rottura del crociato nell’ultima giornata di campionato.

Calciomercato, testa a testa con il Milan: offerta con contropartita

I due club hanno messo nel mirino anche un altro calciatore per rinforzare i rispettivi reparti. Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che ah attirato l’attenzione di tutte le big italiane e anche alcuni club esteri.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe disposto a prenderlo con un sacrificio. L’offerta dei rossoneri, infatti, prevede di pagare una parte del cartellino del giocatore, che Carnevali e il Sassuolo valutano almeno 35 milioni. Per raggiungere tale cifra, poi, Moncada e Furlani inserirebbero nella trattativa il cartellino di Tommaso Pobega per arrivare alla cifra e offrire subito il sostituto ai neroverdi. Con questa offerta il Milan potrebbe portarsi in vantaggio, ma la Roma resta alla finestra.