Calciomercato Roma, nuovo colpo a zero: Mou ha detto sì

Il difensore centrale potrebbe aiutare la Roma per l’affare di calciomercato, con il calciatore che piace molto a Mourinho

La mancata qualificazione in Champions e la finale di Europa League sfuggita dalle mani dei giallorossi in quel modo bruciano ancora nella mente di Mourinho. Il tecnico portoghese, da sempre abituato a vincere, di sicuro non ha gradito l’epilogo della scorsa stagione e vorrebbe rimediare subito. Per questo motivo ha dato mandato a Tiago Pinto di trovare i migliori profili che la Roma può prendere in questo calciomercato.

due nomi sono già arrivati e sono approdati a costo zero. Aouar e Ndicka, infatti, sono approdati da svincolati visto che non hanno rinnovato il loro contratto rispettivamente con Lione ed Eintracht Francoforte. I due arrivano per migliorare centrocampo e difesa della rosa, con il franco-ivoriano che potrebbe dare una grande mano nelle prossime settimane proprio allo Special One.

Mourinho, infatti, ha messo da tempo un giocatore nel mirino e potrebbe prenderlo grazie al centrale mancino. I rapporti tra compagni di squadra sono molto importanti ad oggi e diverse volte si è assistito a giocatori che hanno chiamato amici e compagni per farli approdare nelle rispettive squadre. Stavolta anche Pinto e il tecnico giallorosso vorrebbero poter sfruttare questi collegamenti per riuscire a fare passi in avanti in questa finestra estiva di trattative.

Calciomercato Roma, Ndicka aiuta Pinto e Mourinho

Nel mirino della Roma ci sono diversi giocatori soprattutto per migliorare il centrocampo. Da Frattesi a Van de Beek, offerto dal MAnchester United, la fantasia di Mourinho è stata stuzzicata anche da Daichi Kamada, già nel mirino nei mesi scorsi. Ora il suo contratto è finitio e c’è la possibilità di prenderlo a zero.

Sulle sue tracce però, c’è il Milan che vorrebbe prenderlo per blindare la trequarti offensiva. Come riporta il Corriere dello Sport, però, i rossoneri hanno puntato altri nomi e potrebbero mollare del tutto il giapponese che è grande amico di Evan Ndicka. I due giovavano insieme all’Eintracht e proprio il difensore classe 1999 potrebbe convincerlo ad approdare nella Capitale facendo un assist a Mourinho, che già lo aveva elogiato in passato.