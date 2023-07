Calciomercato Roma, nuovo contatto: Pinto fissa le condizioni

Il general manager della Roma sta cedendo alle pressioni del club per concludere un affare di calciomercato, ma fissa i termini

L’agenda di Tiago Pinto è sempre più fitta in questi giorni di calciomercato, che stanno infiammando l’estate italiana. I club della Serie A non sono molto attivi, ma quelli che si stanno muovendo di più sono Juventus, Inter, Milan e Roma. I giallorossi hanno già finalizzato cinque cessioni e due acquisti, dimostrando il grande attivismo del general manager giallorosso, chiamato all’arduo compito di accontentare Mourinho.

La lista delle cose da fare del portoghese ex Benfica, poi è destinata ad allungarsi ancora nei prossimi giorni, con un incontro che sarà fissato per delineare ancora dii più un colpo a cui il gm sta lavorando. I reparti da migliorare sono praticamente tutti, ad eccezione forse della fascia sinistra per cui non si stanno registrando grandi movimenti. In sospeso ci sono ancora gli arrivi di Diego Llorente e Ramsus Kristense, con la Roma che sta trattando ancora con il Leeds,

A centrocampo, invece, si aspetta Frattesi da cui sembra dipendere gran parte della campagna acquisti. In caso al Roma non riuscisse a prendere il centrocampista del Sassuolo, infatti, il 30% sulla futura rivendita che i giallorossi vantano potrebbe essere utilizzato come tesoretto per un colpo in entrata.

Calciomercato Roma, nuovo incontro e clausola decisa

Questo ci sarà di sicuro in attacco dove Tammy Abraham è indisponibile fino alla prossima primavera. L’infortunio al crociato ha minato la prossima annata dell’inglese, che lavorerà per tornare al meglio per Mourinho. Per sostituire il numero 9 romanista, Pinto ha individuato diversi profili che piacciono a Trigoria.

Uno di questi porta il nome di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham che vorrebbe tornare in Italia dopo la sua parentesi in Premier League. Come riporta il Corriere dello Sport, di contatti tra le due società ce ne sono stati pochi, ma nei prossimi giorni dovrebbe essercene un altro per parlare di questo affare. Pinto potrebbe cedere sul prestito con obbligo di riscatto, ma questo si attiverebbe solo a una condizione. Il passaggio a titolo definitivo ci sarebbe solo a un determinato numero di gol, quelli che sono mancati la scorsa annata. Il futuro di Scamacca, quindi, passa per Frattesi, ma anche per le sue prestazioni.