Calciomercato Roma, retromarcia Juve: 17 milioni per Dybala

Calciomercato Roma, la retromarcia della Juventus su Paulo Dybala avrebbe del clamoroso. ‘Tuttosport’ fa i conti in tasca ai bianconeri: sul piatto 17 milioni di euro

Paulo Dybala è stato autentico trascinatore nella seconda stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma. Le sue giocate e le sue reti hanno conquistato la piazza giallorossa, già euforica dall’annuncio dell’ingaggio della ‘Joya’. L’attaccante argentino arrivò lo scorso anno, dopo la scadenza di contratto dalla Juventus. Dodici mesi dopo, il quotidiano sportivo Tuttosport, delinea uno scenario che avrebbe del clamoroso in ottica calciomercato estivo.

Sono giorni caldissimi per il calciomercato della Serie A. Da due giorni si è aperta ufficialmente la sessione estiva e tutte le grandi squadre italiane iniziano a muovere i primi passi sia in entrata che in uscita. Non mancano grandi sorprese nei piani alti della classifica italiana, nelle scorse ore è arrivata per esempio l’ufficialità della cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Il centrocampista raggiunge la Premier League per una cifra record, che potrebbe stravolgere gli equilibri del mercato in Serie A. Ancora più destabilizzante sarebbe un ritorno di fiamma della Juventus per Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, ‘Tuttosport’ fa i conti per il ritorno di Dybala alla Juventus

Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, la squadra bianconera è a caccia di un calciatore che abbia le stesse caratteristiche della ‘Joya’. Il giornale si spinge oltre e fa i conti in tasca alla Juventus in caso di un clamoroso ritorno di Paulo Dybala in bianconero, evidenziando ancora una volta la clausola d’addio che fa tremare la Roma.

Il quotidiano calcola che un ritorno di Dybala alla Juventus costerebbe 17 milioni di euro per il club bianconero. La clausola più un contratto quadriennale da 6 mln di euro peserebbe quanto indicato da ‘Tuttosport’. Non esiste alcuna trattattiva ma il giornale torinese lancia un paio di suggestioni che fanno tremare la piazza giallorossa. In primis la nuova dirigenza bianconera, non c’è più nessuno dirigente tra quelli che lasciarono in scadenza l’attaccante argentino. Come secondo elemento ci sarebbe la volontà del calciatore stesso, che gradirebbe un ritorno alla Continassa.