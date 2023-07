Calciomercato Roma, sorpresa bianconera: lo vogliono in prestito

Il club potrebbe giocare un tiro mancino alla Roma che sta cercando di prendere un obiettivo di calciomercato in questa finestra estiva

Continua l’estate e continua così anche il calciomercato con i grandi cambiamenti nei club di Serie A. Le teste di serie si stanno muovendo per decidere cosa fare in vista della prossima annata, con tanti movimenti destinati a cambiare il volto della prossima stagione. La Roma sta facendo dei passi importanti per permettere a Mourinho di lottare e raggiungere gli obiettivi prefissati, come il quarto posto che significa Champions.

La prossima stagione sarà l’ultima nel contratto di José, che aspetta ancora il rinnovo da parte dei Friedkin. I contatti si sono sbloccati, ma per adesso si continua senza nuovi squilli su questo fronte. Il progetto vincente cominciato dalla proprietà insieme all’allenatore portoghese, invece, continua anche per il terzo anno. Per riuscire nell’intento, lo Special One ha richiesto a Tiago Pinto diversi innesti, per migliorare tutti i reparti della rosa.

Durante la stagione sono state diverse le lacune individuate dall’allenatore, a partire da Rui Patricio che non ha dato grandi sicurezze. Da lui si passa alla difesa, dove si sta lavorando per il ritorno di Llorente, fino all’attacco, che rappresenta il reparto più delicato vista la sua importanza e visto l’infortunio di Abraham.

Calciomercato Roma, le sirene bianconere vogliono convincere il giocatore

Anche a centrocampo sono pronte diverse mosse, con Pinto che ha già preso Houssem Aouar in vista della prossima annata. Il franco-algerino arriva a parametro zero dal Lione e servirà per dare qualità alla linea mediana, dove Pinto e Mourinho vogliono un altro colpo.

Uno dei profili che piace molto è quello di Marcel Sabitzer, per cui i giallorossi sono pronti a fare una mossa. Come riporta Fanatik.com.tr, però, sulle sue tracce c’è anche il Besiktas, che ha intenzione di prenderlo per migliorare la squadra di Senol Gunes. Per prendere il centrocampista austriaco, il club turco bianconero è pronto a presentare un’offerta in prestito con diritto di riscatto per il classe 1994. Il costo del cartellino è di 20 milioni e i contatti sono previsti per le prossime settimane.