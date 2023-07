Calciomercato Roma, strategia Pinto: prestito con obbligo di riscatto

Il general manager della Roma sta studiando il modo migliore per portare l’obiettivo di calciomercato nella Capitale nei prossimi giorni

Luglio è cominciato e con esso anche il calciomercato, con la Roma che dopo alcune cessioni si sta concentrando ai colpi in entrata. Tiago Pinto, infatti, è riuscito a ottenere circa 30 milioni con le cessioni degli esuberi e alcuni giovani. Nei giorni scorsi hanno lasciato Trigoria Justin Kluivert, Carles Perez, Benjamin Tahirovic, Cristian Volpato e Filippo Missori, che hanno permesso un utile importante.

Queste cessioni sono state necessarie a causa del settlement agreement firmato con la Uefa, che segue da vicino i conti della Roma. entro il 30 giugno servivano circa 30 milioni per far quadrare i conti e questa cifra è stata raggiunta con la cessione di quei giocatori che non facevano parte delle strategie di Mourinho. Dopo aver completato queste operazioni, or aè arrivato il momento di ampliare la rosa dopo gli arrivi delle scorse settimane.

A parametro zero sono approdati nella Capitale Evan Ndicka e Houssem Aouar, che vanno a rinforzare la difesa e il centrocampo di Mourinho. Questi sono due dei reparti più importanti per lo Special One, che chiedeva rinforzi per le retrovie già da gennaio, quando è arrivato solo Diego Llorente.

Calciomercato Roma, la strategia di Pinto per Frattesi

In mezzo al campo, invece, erano stati fatti dei colpi importanti già la scorsa estate, con l’arrivo di Nemanja Matic e di Georginio Wijnaldum. L’olandese, però, non è riuscito a brillare come tutti si aspettavano anche a causa di un brutto infortunio. Tornato al Psg, Mourinho vuole un rinforzo per cui Pinto sta lavorando da tempo.

Si tratta di Davide Fattesi, centrocampista del Sassuolo che ha vestito la maglia della Roma nelle Giovanili. La corsa per il talentino neroverde è cominciata da tempo e ora ci sono diverse concorrenti che corrono al fianco dei giallorossi, prima su tutti l’Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, Pinto sta lavorando per riportarlo a Trigoria e ha studiato la strategia. Visto che il Sassuolo chiede 35 milioni, il gm potrebbe arrivarci con un prestito oneroso di 10 milioni e l’obbligo di riscatto fissato a 11, più altri 3.5 di bonus. Con i soldi di Missori e Volpato, uniti alla famosa clausola del 30% ulla rivendita, la Roma arriverebbe a coprire le richieste di Carnevali.