Roma, ora è UFFICIALE: Adidas nuovo sponsor tecnico

È arrivato l’annuncio che segna l’inizio della partnership con il brand tedesco che produrrà il nuovo materiale tecnico per la Roma

La notizia circolava da tempo e ormai si aspettava solo l’annuncio ufficiale che finalmente è arrivato. La Roma continua con il suo progetto di crescita e valorizzazione del brand in tutto il mondo che era partito con la decisione di prendere José Mourinho lo scorso maggio 2021. Il tecnico portoghese, oltre a garantire una grande sicurezza sotto il punto di vista tattico, avrebbe permesso al club anche di avere una risonanza maggiore vista la sua importanza.

Su questa linea sono da inquadrare le tourneé fatte in Asia, che hanno permesso alla Roma di farsi conoscere anche nei Paesi dell’est. Aprire al mercato cinese, ma soprattutto del continente è molto importante non solo per rivolgersi a una fetta di pubblico molto elevata che potrebbe interessarsi alla Roma. Poter attingere al bacino asiatico è fondamentale per attirare nuovi investitori disposti a finanziare il progetto giallorosso.

Per questo motivo, la preparazione della Roma sarebbe dovuta essere svolta non più in Portogallo, come gli scorsi anni, ma in Corea e in altri paesi orientali. Questo perché i giallorossi avevano organizzato alcune amichevoli proprio per farsi notare e per far circolare il nome della squadra, ma a causa di disguidi questa è saltata.

Roma, c’è l’annuncio ufficiale con Adidas

Ora il passo successivo dei Friedkin è stato quello di concludere un accordo con Adidas. Il brand sportivo tedesco fornirà per la prossima stagione il materiale tecnico con le magliette da gara che saranno del marchio a tre strisce. Essere presenti negli store Adidas è un traguardo importante visto che questi sono dislocati in tutto il mondo e attirano sempre migliaia e migliaia di turisti. Riuscire ad attirare una fetta di pubblico simile è fondamentale per aumentare l’appeal della società.

I due marchi ritornano a collaborare dopo l’esperienza della fine degli anni ’70, quando la Roma vinse 2-1 contro il Verona proprio con la maglia dell’Adidas nel 1978. Tra il 1991 e il 1994 c’è la seconda parentesi di Adidas che veste anche l’esordio di un calciatore che ha poi fatto la storia del club: Francesco Totti.