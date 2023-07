Scambio di documenti in corso: accordo chiuso con la Roma, le cifre dell’affare

Calciomercato Roma, le parti hanno trovato l’intesa definitiva: si sta procedendo in questi momenti allo scambio dei documenti. Ufficialità imminente.

Dopo aver sistemato il fronte cessioni, la sessione estiva di calciomercato della Roma è entrata nella sua fase più calda anche in entrata. Sotto questo punto di vista i colpi a parametro zero Aouar e Ndicka ne hanno rappresentato sostanzialmente un antipasto.

Proprio in queste ore, infatti, i giallorossi stanno definendo la trattativa con il Leeds per il ritorno di Diego Llorente nella Capitale. O meglio la fumata bianca è già arrivata, dal momento che le due parti hanno raggiunto l’accordo definitivo. Strada tracciata già nei giorni scorsi, con i giallorossi che hanno archiviato la pratica dopo aver sistemato le tante cessioni ufficializzate nei giorni scorsi. Il difensore del Leeds, approdato alla Roma nella scorsa sessione invernale di calciomercato, vestirà nuovamente la maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, il ritorno di Llorente: tutti i dettagli

L’operazione tra i due club è stata imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro nel caso in cui Llorente collezioni almeno il 50% delle presenze.

Dopo essersi ritagliato un ruolo importante qualche mese fa, dunque, Llorente tornerà ad essere una pedina importante nello scacchiere tattico di José Mourinho. A ricoprire un ruolo di nevralgica importanza è stata anche la volontà del calciatore, che ha messo sempre la Roma in cima alla lista delle sue priorità. Dopo aver ingaggiato Ndicka, dunque, i giallorossi puntellare ulteriormente il reparto con un acquisto di esperienza, in grado di ampliare il ventaglio di alternative a disposizione dello Special One.

Scambio di documenti in corso, quindi: l’ufficialità dell’affare è sempre più vicina. Pinto ha praticamente chiuso il terzo colpo in entrata della Roma, in attesa di capire i margini di manovra per Davide Frattesi, ritornato prepotentemente in auge nei pensieri dell’area mercato giallorossa.