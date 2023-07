“Arriverà alla Roma”: svelata la formula, ecco il nuovo bomber

Calciomercato Roma, il giornalista è sicuro dell’arrivo dell’attaccante in questa sessione. Svelata anche la formula dell’affare

Scamacca, Morata e Icardi. In questo modo. Sono questi gli obiettivi della Roma, per la prossima stagione, per andare a sostituire Tammy Abraham, infortunato, e che non si sa quando tornerà a giocare. Soprattutto il primo, ex giallorosso adesso al West Ham, è stato il primo messo nel mirino da Pinto, che però ancora non è riuscito a chiudere l’operazione.

Il problema è relativo alla formula, con gli inglesi che dopo aver speso un sacco di soldi la scorsa estate non hanno nessuna intenzione, almeno per il momento, di cederlo in prestito. Ma le strade sono tutt’altro che chiuse, tant’è che anche Gianluca Di Marzio, in un’intervista rilasciata a Il Tempo, ha detto la sua proprio sulla questione Scamacca.

Calciomercato Roma, ecco le parole di Di Marzio

Il giornalista di Sky, uno dei massimi esperti di calciomercato in Italia, oltre a tessere le lodi a Pinto che ha raggiunto senza particolari problemi i soldi che servivano per stare dentro le direttive della UEFA senza cedere nessun big, ha parlato appunto dell’operazione che potrebbe riportare Scamacca dentro Trigoria. E si è anche sbilanciato.

“Penso che Scamacca alla fine arriverà in prestito, con un po’ di pazienza e a fuoco lento”. Insomma, un’operazione che la Roma alla fine dovrebbe portare in porto, o almeno si spera, anche se fino al momento come detto nessun segnale d’apertura da parte del club inglese è arrivato. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, sapendo inoltre benissimo che tutto può realmente cambiare da un momento all’altro. Soprattutto negli ultimi giorni di trattative, quando la fretta di chiudere delle operazioni potrebbe regalare dei clamorosi colpi.