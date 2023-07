Calciomercato Roma, offerta choc: 40milioni all’anno

Calciomercato Roma, offerta choc: 40 milioni di euro all’anno. In questo modo la trattativa è già bella indirizzata. Ecco le ultime.

Chiusa la questione Frattesi – in questo momento Riso, agente del calciatore, è dentro la sede dell’Inter – e tenuta ovviamente viva la pista Kamada, un altro obiettivo imprescindibile per la Roma è un attaccante, visto che Abraham è fermo ai box e lo sarà ancora per un poco di tempo.

Si è parlato molto negli ultimi giorni di quello che potrebbe essere l’obiettivo giallorosso per la prossima annata sulla prima linea, è quello che avrebbe dato già il suo assenso alla questione è Scamacca. Ma c’è da convincere il West Ham, che non sembra essere per nulla intenzionato a cederlo in prestito dopo aver speso oltre 36milioni di euro la scorsa estate per portarlo in Premier League. Nonostante questo l’obiettivo numero 1 dentro Trigoria rimane l’italiano, anche perché le altre opzioni che circolano sono ancora più difficili da prendere.

Calciomercato Roma, 40milioni all’anno per Icardi

Oltre Morata in casa Roma si è parlato anche di un possibile arrivo di Mauro Icardi: l’attaccante, adesso al Psg, in Francia non troverà spazio e soprattutto non ha deciso dove andare a giocare. Di certo per lui ci sono anche le sirene arabe, così come quasi per tutti i calciatori che in questo momento sono tesserati per club europei, e davanti ad offerte di 40milioni di euro all’anno come ingaggio, è davvero difficile resistere.

Perché quella cifra, secondo le informazioni riportate dal giornalista turco Ekrem Konour, sarebbe quella messa sul piatto dal club Al-Shabab, che ha deciso di puntare in maniera prepotente sulle prestazioni dell’argentino. Dal proprio canto, il Galatasaray, che lo vorrebbe rivedere in giallorosso, ha offerto 8milioni di euro all’anno. Diciamo che non ci sono possibilità sotto questo aspetto e la Roma potrebbe rimanere viva solamente se Icardi decidesse di rinviare un addio al calcio che conta.