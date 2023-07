Frattesi all’Inter, la Roma ha il colpo in canna: doppio sì

Frattesi all’Inter, ormai si attende solamente l’annuncio ufficiale. Ma la Roma non molla e ha il colpo in canna con il doppio sì che è già arrivato

Frattesi ormai si può considerare un giocatore dell’Inter: i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Sassuolo e manca solamente l’annuncio ufficiale dell’affare. Ai giallorossi il 30% della valutazione del cartellino, che sono sicuramente soldi importanti per Pinto, da investire nei prossimi colpi di mercato.

In casa giallorossa ovviamente non si fanno drammi, anzi: si sapeva che prendere il centrocampista del Sassuolo sarebbe stato difficile, perché Carnevali non ha mai abbassato le pretese. A dire il vero l’amministratore delegato dei neroverdi nell’ultimo periodo le ha alzate. Ma vabbè, altri discorsi. Adesso la Roma ha quasi il via libera per il colpo in canna. Soprattutto perché è già arrivato un doppio sì. Sia quello dei Friedkin, sia quelli di Mourinho.

Frattesi all’Inter, la Roma su Kamada

Adesso gli sforzi dei giallorossi saranno ovviamente tutti su Kamada, svincolato, quindi a parametro zero, che per il momento non è più nel mirino del Milan che ha congelato l’affare. Il giapponese che non ha rinnovato il suo contratto con l’Eintracht Francoforte, è quell’elemento che potrebbe anche aiutare i Friedkin ad allargare i propri orizzonti verso il Giappone. Cosa già successa con la squadra femminile visto che sono due le nipponiche che giocano con Spugna.

E poi c’è anche l’ok sotto l’aspetto tecnico di Mourinho: il tecnico portoghese ha dato il proprio assenso all’operazione e già nel novembre dello scorso anno, quando la Roma era andata in tournée proprio in Giappone, aveva parlato di Kamada come uno degli elementi da seguire per la sua squadra. Da quelle parole si è passato all’interesse concreto. E chissà che adesso, chiusa la telenovela Frattesi, Pinto non possa accelerare per non perdere il colpo.