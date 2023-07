Calciomercato Roma, attesa e annuncio ufficiale: “Non possiamo farlo”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dopo lo stop: cresce l’attesa e la possibilità di assistere all’ingerenza bianconera.

Meno di una settimana fa la Roma è riuscita a chiosare il mese di giugno rasentando i 30 milioni di plusvalenze e, come raccontatovi, rispettando quell’accordo pattuito con Uefa che ha permesso di concretizzare importanti uscite senza rinunciare a nobili elementi della rosa. Condicio sine qua non è stato il pagamento di una multa che si è detto essere di circa 5 milioni di euro e che ha rappresentato sin dal primo momento il compromesso ideale per i Friedkin, Tiago Pinto e Mourinho.

Come sovente evidenziato, la chiusura del mese di giugno permette adesso di concentrarsi con maggiore veemenza sulle entrate, circa le quali non poche novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Questo alla luce dei plurimi nomi accostati al club giallorosso e le non meno numerose esigenze della squadra di vedersi rinforzata soprattutto in alcuni reparti. Su tale fronte, le piste più calde continuano a interessare scenari come quelli di Frattesi o Scamacca, in questa fase in grado di coesistere nei piani di Pinto con un’attenzione alle uscite non ancora del tutto cancellata.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale durante l’attesa: “Non possiamo farlo”

Dopo aver risolto alcune delle questioni più calde e imminenti nello scorso mese, la Roma sa bene di poter andare incontro a nuove cessioni, soprattutto alla luce delle mancate chiusure per operazioni che sembravano destinate ad andare in porto entro la fine del mese di giugno. Tra queste rientrava certamente quella con il Westerlo per la cessione definitiva di Bryan Reynolds, reduce da un’importante crescita in Belgio dopo le difficoltà vissute nel trapasso dagli States al nostro campionato.

Quello che sembrava uno scenario ormai prossimo alla chiusura è però andato poi verso una fase di stallo, legata ad un gap tra domanda della Roma e proposta dei Kempeneers che non ha comunque fatto tramontare i dialoghi. Qualche ora fa, il tecnico dei belgi ha evidenziato come la trattativa sia ancora in corso ma, al contempo, che non sia nelle loro possibilità “determinare l’agenda dei giallorossi”.

Spiragli e scenari ancora aperti, insomma, soprattutto alla luce dell’anelito del club fiammingo a riscattare un giocatore rivelatosi importante ma per il quale, come raccontatovi, avevano già iniziato a guardare ad eventuali alternative. Questo anche alla luce degli interessi provenienti dalla Premier League e, in particolar modo, dal Fulham.