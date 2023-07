Calciomercato Roma, il Milan si fa avanti: contatti in giornata

Un obiettivo di calciomercato della Roma è pronto a partire in questo calciomercato, con la squadra che ha dato il via libera

L’obiettivo principale di Tiago Pinto è migliorare l’attacco della Roma, che per ora è in una situazione molto delicata. L’idea di andare a immettere nuova qualità nel reparto avanzato c’era già nei mesi scorsi, con le due punte che avevano deluso alla grande le aspettative di tutti. In due, Tammy Abraham e Andrea Belotti hanno segnato un totale di 8 gol in Serie A, con l’inglese che ha firmato tutte le reti.

L’attaccante italiano, invece, ha segnato solo in coppa, ma un numero esiguo di gol e le prestazioni hanno lasciato qualche dubbio. Anche il numero 9, ha mantenuto ritmi molto lontani da quelli della scorsa annata, dove ha segnato 27 gol in totale. Solo per il basso livello di prestazioni, Pinto stava monitorando il terreno per individuare la miglior occasione per mettere qualità in attacco, ma i piani sono cambiati all’ultima giornata di campionato.

Contro lo Spezia, infatti, Abraham ha subito la rottura del legamento crociato della gamba sinistra. Uno stop importante, che lo costringerà a restare fuori fino a febbraio 2024. Nove mesi senza l’attaccante, che dovrà essere necessariamente sostituito da Pinto. I nomi nel suo taccuino sono diversi, ma quelli più caldi sono due.

Calciomercato Roma, contatti con Morata: i rossoneri spaventano Mourinho

Il primo è quello di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham che vorrebbe tornare in giallorosso, dove ha cominciato a giocare. La Roma, però, in questo calciomercato sta seguendo anche Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid, che vorrebbe cederlo.

Come riporta Calciomercato.it, sulle tracce dell’attaccante spagnolo c’è anche il Milan che ha intenzione di mettere la freccia per battere la concorrenza. I rossoneri, infatti, in giornata dovrebbero incontrare l’entourage dell’attaccante che è in uscita dai biancorossi. I Colchoneros, infatti, hanno dato l’ok alla cessione e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo del Milan che sta cercando il giusto sostituto di Giroud. Divock Origi non ha rispettato le aspettative di tutti e per questo le mire di Moncada e Furlani si sono rivolte su Morata.