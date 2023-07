Calciomercato Roma, non solo Frattesi: un nuovo Mkhitaryan per Mourinho

L’allenatore della Roma vorrebbe ottenere le prestazioni del centrocampista nel prossimo calciomercato, ma prepara anche le alternative

Tiago Pinto e José Mourinho stanno lavorando per rinforzare la rosa della Roma in queste settimane di calciomercato. La finestra ufficiale delle trattative è cominciata da poco, con il gong virtuale che è risuonato nel fine settimana e ora i due stanno continuando a lavorare con la campagna acquisti. Il nome in cima alla lista è uno solo per cui sembra essersi creato uno spiraglio per l’affondo.

Si tratta di Davide Frattesi, che piace da tempo alla Roma. Il Sassuolo lo scorso anno chiedeva almeno 30 milioni, mentre adesso la cifra è salita fino a 40. Se i neroverdi fossero disposti a scendere a 35, i giallorossi potrebbero cercare l’affondo decisivo con Pinto che è pronto a calare il jolly. Il general manager, infatti, ha studiato il piano per prendere il talento di Fidene e riportarlo nella Capitale nelle prossime settimane.

I contatti sono continui e durano da parecchio tempo. Pinto, infatti, ha contattato Carnevali già la scorsa estate per convincerlo a far partire il giocatore. Poi l’affare non è andato in porto e quindi i giallorossi hanno deciso di rimandare l’assalto al calciatore. In caso anche quest’anno il colpo non dovesse andare a buon fine il general manager ha pronte tre alternative che possano andare a migliorare la linea mediana di Mourinho.

Calciomercato Roma, Mourinho punta il nuovo Mkhitaryan

Il primo nome sulla lista è quello di Marcel Sabitzer, austriaco del Bayern Monaco che quest’anno ha giocato con il Manchester United. Con i Red Devils non ha avuto fortuna e i tedeschi vorrebbero liberarsi di lui. Il secondo nome è quello di Renato Sanches, anche lui in uscita dal Psg, ma il problema più grande è l’ingaggio.

Infine, il terzo nome è quello di Daichi Kamada, trequartista giapponese che si è liberato a zero dall’Eintracht Francoforte. Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe prenderlo perché Mourinho vede in lui il nuovo Mkhitaryan e potrebbe utilizzarlo nello stesso modo dell’armeno. L’affare potrebbe essere facilitato dalla presenza in rosa di Evan Ndicka, grande amico e compagno di squadra del giapponese