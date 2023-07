Calciomercato Roma, poker di offerte: dietrofront Pinto

Calciomercato Roma, si allontana il colpo a parametro zero. Ha parlato con 4 squadre. E il contratto quadriennale lo potrebbe far tentennare

La Roma in questa stagione ha piazzato già un paio di colpi a parametro zero assai importanti. Aouar prima e Ndicka poi. Insomma, Tiago Pinto ancora una volta ha dimostrato sotto questo aspetto di essere uno dei migliori dirigenti in circolazione. Anche perché lo scorso anno con la stessa formula sono arrivati pure Matic e Dybala. Non due qualunque.

Ma l’obiettivo è quello di prenderne altri senza sborsare un euro. Vedi Kamada ad esempio, ma anche Zaha, l’attaccante del Crystal Palace che ancora non ha deciso se rinnovare o meno. Sì, perché adesso – secondo le informazioni che arrivano da Sky Sports – gli inglesi hanno messo sul piatto del proprio giocatore un contratto quadriennale assai importante. Uno che lo potrebbe far tentennare.

Calciomercato Roma, la situazione Zaha

Sempre secondo Sky inglese, Zaha avrebbe parlato con Lazio, Fenerbhce e Al Nassr, il club saudita che ha messo sul piatto il solito contratto milionario che però al momento non ha convinto l’attaccante. Insomma, la Roma in questo caso sembra essere defilata. Con il derby che lo potrebbe vincere anche la Lazio in questo caso, ma appare difficile che lo stesso possa accettare l’offerta recapitata dalla squadra di Sarri.

Forse l’unico appiglio biancoceleste sarebbe il fatto di poter far giocare a chi al momento è assai titubante per il proprio futuro la Champions League. Ma sotto l’aspetto economico la sensazione è che anche il Crystal Palace possa aver superato la possibile offerta di Lotito. Vedremo, ovviamente, quello che succederà nel corso delle prossime settimane. Ma Pinto, in questo caso, appare defilato.