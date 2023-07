Calciomercato Roma, scadenza imminente: scambio in Serie A

Un obiettivo di calciomercato della Roma potrebbe approdare in un nuovo club nella prossima stagione, visto che l’interesse è alto

Dopo aver rinforzato la difesa con due colpi (Evan Ndicka e Diego Llorente) e il centrocampo con uno (Houssem Aouar), ora per la Roma è arrivato il momento di risolvere la questione in attacco. I giallorossi sono rimasti orfani di Tammy Abraham, che nell’ultima partita stagionale si è infortunato. L’attaccante inglese, ifnatti, ha subito la rottura del legamento crociato e questo lo costringerà a stare fuori fino alla prossima primavera.

Uno stop che non ci voleva, visto che rovina i piani di Mourinho e di Tiago Pinto, che comunque avrebbero messo mano al reparto avanzato. Anzi, l’ex Chelsea sarebbe stato proprio l’indiziato numero uno a lasciare la Capitale per permettere al duo portoghese di mettere da parte un tesoretto allettante per affrontare al meglio la campagna acquisti. Ora, invece, il piano è cambiato in modo drastico e il tecnico, con il gm, sta cercando la giusta alternativa sul mercato.

I nomi nella lista sono diversi, ma quelli più caldi sono senza ombra di dubbio quello di Gianluca Scamacca e quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, grande amico di Dybala, è nel mirino anche del Milan, che vuole revitalizzare la situazione in avanti. L’ex Sassuolo, invece, interessa molto, ma c’è da convincere il West Ham.

Calciomercato Roma, la Fiorentina tenta il sorpasso

Un altro calciatore che potrebbe interessare alla Roma è Boulaye Dia. L’attaccante senegalese della Salernitana si è fatto notare molto in questa stagione con ben 16 gol totali in Serie A. Un bottino importante per l’ex Villarreal, che potrebbe essere venduto da Iervolino per fare cassa.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, sulle sue tracce non c’è solo la Roma, ma anche l’Inter, il Milan e la Fiorentina. Proprio la Viola sta cercando di mettere la freccia e superare le concorrenti che sono occupate su altri affari. Per prenderlo, Commisso vuole presentare l’offerta entro il 20 luglio, quando sarà ancora in vigore la clausola per l’addio fissata a 25 milioni. Italiano vorrebbe coprire metà del prezzo con il cartellino di uno tra Cabral, Ikone e Sottil, ma la Salernitana chiede di più.