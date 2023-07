Frattesi alla Roma: Pinto cala il jolly con l’ultima offerta

Il general manager della Roma ha trovato il modo per sbloccare un affare di calciomercato in vista delle prossime settimane

Tiago Pinto sta continuando a lavorare per donare a José Mourinho tutti gli obiettivi di calciomercato che chiede per migliorare la sua Roma. Il tecnico di Setubal ha individuato diverse lacune durante l’anno e ha dato carta bianca al general manager per andare a colmare. Per questo motivo, l’ex Benfica ha già portato nella Capitale tre innesti per accontentare lo Special One, che vuole raggiungere gli obiettivi fissati.

I tre nomi che sono stati ufficializzati come nuovi acquisti sono Houssem Aouar, Evan Ndicka e Diego Llorente. Tutti e tre non potrebbero essere definiti come “acquisti” veri e propri perché per nessuno di loro il club ha dovuto sborsare un euro. I primi due, infatti, sono approdati a parametro zero dopo aver deciso di non continuare con i rispettivi club. Il difensore spagnolo, invece, ha dimostrato molta solidità lo scorsa anno e, visto che il Leeds è retrocesso, la Roma si è rifatta avanti per prenderlo in prestito con obbligo di riscatto.

Nel mirino del duo giallorosso, ora ci sono altri nomi come quello di Davide Frattesi, che non è più scritto sul taccino, ma inciso nel marmo, visto che se ne parla da un anno. Tiago Pinto, infatti, ha cominciato i contatti con il Sassuolo addirittura la scorsa estate, l’affare sembrava in dirittura di arrivo, ma poi è saltato all’ultimo.

La mossa di Pinto per Frattesi

Ora invece i colloqui sono ricominciati, con Carnevali che ha parlato in lungo e in largo del talento di Fidene. Vista la partenza di Georginio Wijnaldum, Mourinho vuole un rinforzo per la linea mediana e il centrocampista neroverde è il profilo adatto per sostituirlo.

L’ad del Sassuolo chiede 35 milioni per il suo cartellino e con l’Inter che si è defilato la Roma può tentare l’assalto. come riporta il Corriere dello Sport, Pinto ha individuato anche l’offerta per sbloccare la situazione. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto molto vantaggiosa. A partire dal 30% sulla futura rivendita del giocatore, la Roma risparmierebbe già 10 milioni. A questi vanni aggiunti 11 di riscatto più 3.5 di facili bonus e ancora i 10 milioni guadagnati dalla cessione di Volpato e Missori. In questo modo, i giallorossi sborserebbero solo circa 15 milioni per prendere Frattesi.