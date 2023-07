Mega offerta e numero 10: Dybala ha già deciso

Il futuro di Dybala è stato già definito dall’attaccante, che ha risposto all’offerta del club che vorrebbe prenderlo in questo calciomercato

nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità con la Roma che vestirà Adidas nella prossima stagione. La notizia dell’accordo circolava già da mesi e mancava solo l’annuncio dei due brand a sancire l’intesa raggiunta. I giallorossi salutano così la New Balance, che in questi anni si è fatta notare con diverse divise particolari, per andare incontro alle necessità dei tifosi e di tutti gli appassionati.

L’arrivo delle nuove maglie ha subito scatenato i tifosi, che hanno accolto la notizia con grande entusiasmo. Era tanto che la Roma non veniva vestita da un brand importante e il ritorno dei tedeschi è stato un vero e proprio colpo di scena. La decisione dei Friedkin è in linea con il programma di crescita cominciato in questi anni, con il tentativo di far conoscere a sempre più persone la Roma. In questo modo sarà possibile aprire non solo a pubblici più ampi, ma anche trovare investitori.

In quest’ottica vanno inserite le tournée in Asia del novembre scorso e quella che era in programma quest’estate, poi saltata a causa di un disguido con gli organizzatori. Riuscire ad addentrarsi in quel mercato è fondamentale per i Friedkin, che hanno cominciato a fare passi in avanti.

Dybala ha già deciso: la scelta tra la 10 e mega offerta

Per celebrare l’accordo con Adidas, la Roma ha pubblicato sui propri profili social le foto delle maglie che in passato i giallorossi hanno vestito con il marchio a tre strisce. Grande spazio, quindi ai ricordi, con la celebrazione di grandi campioni e delle loro maglie, come la numero 10.

Questa ha scatenato i tifosi che hanno preso d’assalto io profilo social della Roma con un fiume di commenti. Come riporta Il Messaggero, in molti hanno pensato fosse un modo per annunciare il passaggio della maglia a Dybala, che invece continuerà a vestire la numero 21. Nella prossima annata, l’argentino continuerà con quella casacca, anche in vista del fatto che ha rispedito al mittente la mega offerta dell’Al-Hilal, che sta facendo spese pazze in Europa.