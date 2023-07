Roma a ogni costo: rinuncia ai bonus per la firma

Calciomercato, la Roma a ogni costo. C’è la rinuncia ai bonus per la firma con il club giallorosso: ecco i dettagli dietro la fumata bianca per il nuovo colpo in entrata.

Dopo l’accordo totale ed il conseguente scambio di documenti nelle scorse ore si attende solo l’ufficialità per il terzo colpo in entrata della Roma. Tiago Pinto, dopo aver risolto il nodo plusvalenze entro il 30 giugno, sta pianificando con meno pressione il calciomercato estivo della squadra giallorossa. C’è stata la fumata bianca per il terzo colpo in entrata, dopo due innesti a parametro zero già ufficializzati, e spunta un retroscena importante prima della firma.

Tiago Pinto senza freni nel calciomercato estivo in casa Roma. Il dirigente portoghese è stato fin qui tra i profili più attivi nel campionato italiano. Dopo aver messo a segno due colpi a parametro zero, dove la concorrenza non mancava, si attende solo l’annuncio ufficiale per il terzo colpo in entrata per José Mourinho. Dopo l’ingaggio di Houssem Aouar a centrocampo, arrivato in scadenza dal Lione e Evan Ndicka per la difesa, a zero dall’Eintracht Francoforte, è il momento di un atteso ritorno a Trigoria.

Calciomercato Roma, Llorente torna a Trigoria: ha rinunciato ai bonus con il Leeds

Diego Llorente è pronto a tornare a vestire il giallorosso dopo il prestito nella seconda metà della scorsa stagione. L’accordo totale tra Roma e Leeds è stato trovato nelle scorse ore, e c’è stato anche lo scambio di documenti tra i giallorossi ed il club inglese. Lo spagnolo torna alla corte di Mourinho in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 5 milioni di euro.

L’obbligo di acquisto da parte della Roma scatterà nel caso che il difensore iberico raggiunga il 50% delle presenze stagionali con la maglia giallorossa. Sempre con il Leeds è caldissima la pista che porta a guardare al terzino destro Rasmus Kristensen. Inoltre, per tornare all’imminente annuncio di Llorente, c’è un retroscena svelato dal ‘Corriere dello Sport’ nell’edizione odierna. Il quotidiano sportivo mette in risalto la forte voglia di tornare in giallorosso dello spagnolo, infatti il difensore avrebbe rinunciato ad alcuni bonus per favorire l’accordo con la Roma.