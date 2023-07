Anche la Roma s’iscrive alla corsa: asta selvaggia in Serie A e il prezzo potrebbe già lievitare. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Poteva mai non iscriversi anche la Roma alla corsa per il centrocampista che piace a mezza Serie A? No, non poteva esimersi Pinto, almeno stando alle informazioni che arrivano da calciomercato.com. Un nome che un paio di mesi fa era già spuntato dentro Trigoria, e che adesso, dopo l’affare Frattesi fatto dall’Inter, potrebbe tornare bello caldo.

Parliamo di Samardzic dell’Udinese, elemento che sta attirando su di sé gli occhi di molti club della massima serie e che difficilmente la prossima stagione rimarrà in bianconero. Su di lui c’era l’interesse dell’Inter che adesso ovviamente è un poco sfumato – ma Marotta lo tiene d’occhio – ma anche quello del Milan (freddino) dell’Atalanta, del Napoli e anche dei giallorossi. Insomma, bagarre vera attorno alle prestazioni di un giocatore che ha fatto benissimo l’anno scorso chiudendo la stagione con 37 presenze, 5 reti e 4 assist. Mica male.

Calciomercato Roma, la valutazione dell’Udinese

Dalle parti di Udine al momento stanno gongolando, non c’è dubbio. Il giocatore andrà via e il club friulano potrebbe prendere tanti soldi. Al momento la valutazione si aggira intorno ai 18-20milioni di euro, ma più sale l’interesse e più questa potrebbe salire ancora. Quindi al momento non si hanno certezze sulla cifra che servirebbe per chiudere un affare che molti, come detto, vorrebbero fare nelle prossime settimane.

Cresciuto all’Hertha Berlino, Samardzic ha fatto benissimo nelle ultime due annate in Serie A e adesso vorrebbe forse anche lui alzare il livello. L’Udinese inoltre non sembra intenzionata minimamente ad accettare delle offerte al ribasso per il cartellino del 21enne. Anzi, sogna magari di vedere cifre più importanti che potrebbero aiutare senza dubbio a costruire la squadra per la prossima stagione.