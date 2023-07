Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: la verità su Frattesi

Pinto continua a scandagliare il terreno per trovare nuovi obiettivi di calciomercato per rinforzare la Roma in vista della prossima annata

In questi giorni la Roma si sta dando da fare per incendiare il calciomercato. Non solo solo le temperature che stanno rendendo rovente questo luglio, ma anche tutte le trattative che stanno avendo luogo in Italia. Pinto è stato quello che ha dato il via al movimento ufficializzando subito due colpi per migliorare la rosa di Mourinho. Lo Special One, infatti, vuole raggiungere gli obiettivi fissati in vita della prossima annata.

Per farlo, sarà necessario andare a colmare tutte le lacune individuate nella scorsa annata, dalla porta fino all’attacco. Tra i pali Rui Patricio non ha dato grandi sicurezze, mentre Mile Svilar è sembrato in crescita con l’aumentare dei minuti. In difesa, le alternative ai titolari non hanno mai soddisfatto a pieno José Mourinho, che chiedeva a gran voce un rinforzo e un centrale mancino. Per accontentarlo Pinto ha riportato nella Capitale Diego Llorente, tornato al Leeds, ed Evan Ndicka.

A centrocampo, l’infortunio di Gini Wijnaldum ha minato sin da subito la sua presenza nella rosa, che poi è andata a scemare con il calare del livello delle prestazioni. Il suo addio era nell’aria e per sostituirlo José ha ottenuto l’arrivo di Aouar. Al reparto, però, serve sempre un numero 8, secondo le strategie di Mou.

Calciomercato Roma, Carnevali: “Frattesi ha sempre voluto l’Inter”

Per ricoprire quel ruolo tutti i fari erano puntati su Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che da un anno manda messaggi al miele alla Roma. Adesso, però, il calciatore è a un passo dall’Inter, con le ultime fasi burocratiche che mancano per definire l’affare.

Il colpo è in dirittura di arrivo e manca poco alla stretta di mano. Vista la situazione, Carnevali ha parlato ai microfoni di TV Play parlando proprio dell’affare e della volontà di Frattesi, che fino all’ultimo è sempre sembrata indirizzata verso la Roma: “È fatta per Frattesi all’Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c’erano varie società, ma con l’Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro“.