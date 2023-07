Calciomercato Roma, assist a Pinto: scambio in Serie A

Il general manager della Roma può beneficiare da un affare di calciomercato che può avvenire in Itali in queste settimane



La Serie A sta dimostrando di essere un campionato competitivo nel calciomercato con diversi colpi effettuati in questi primi giorni di luglio. Dopo l’avvio ufficiale delle trattative, con il gong suonato nel fine settimana, tutte le squadre italiane si sono mosse per rinforzare le rispettive rose. La Roma è una delle più attive con diversi colpi di calciomercato, di cui due ufficializzati addirittura negli ultimi giorni di giugno.

Per accontentare Mourinho, Pinto ha portato nella Capitale Houssem Aouar ed Evan Ndicka presi a parametro zero. Oltre a loro manca solo l’ultimo passo per Diego Llorente, difensore spagnolo del Leeds, che già la scorsa stagione si è fatto notare con la maglia giallorossa. Visto che il livello delle prestazioni ha convinto lo Special One, Pinto sta lavorando per riportarlo a Roma, con l’accordo con il Leeds che è stato raggiunto, così come lo scambio di documenti.

Questi innesti hanno permesso di mettere un punto fermo soprattutto in difesa, dove sono approdati due nuovi calciatori, di cui uno mancino. A centrocampo, invece, è stato aggiunto solo Aouar e Mourinho vuole più calciatori in entrata nel reparto. Per questo ha dato mandato a Pinto di individuare nuovi calciatori che possono approdare in giallorosso andando ad aggiungere qualità o quantità nella mediana.

Calciomercato Roma, Milan e Juventus preparano lo scambio

Per questo motivo ci sono ancora diversi nomi nel mirino di Pinto, che può beneficiare di un possibile scambio che si sta delineando in questi giorni i Serie A. Se l’affare dovesse andare in porto, il general manager otterrebbe il via libera per due obiettivi che interessano a Mourinho.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan e la Juventus stanno trattando per lo scambio tra McKennie e Kalulu. In caso i rossoneri dovessero accettare, lo statunitense andrebbe a completare la linea mediana di Pioli, che si defilerebbe da Daichi Kamada e Yunus Musah. I due interessano non poco a José, soprattutto il primo, per cui è in corsa il Milan. Con l’approdo dell’ex Schalke a Via Aldo Rossi allora la roma avrebbe la strada libera per tentare un assalto.