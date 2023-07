Calciomercato Roma, di corsa da Mourinho: ha già detto sì

Il general manager della Roma deve fare gli straordinari per convincere il club a lasciar andare l’obiettivo di calciomercato in questi giorni

In cima alla lista delle cose da fare per José Mourinho e per Tiago Pinto c’è quello di migliorare l’attacco della Roma in questo calciomercato. La necessità è nata dopo l’ultima giornata di campionato in cui è arrivata la vittoria contro lo Spezia che ha permesso al club di entrare in Europa League. Verso la fine della partita, Tammy Abraham ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio al ginocchio.

Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del crociato del giocatore inglese, che si è già operato a Londra. Dopo l’intervento, il numero 9 giallorosso ha cominciato subito il suo recupero, con la fase due che è partita da qualche giorno. Il giocatore è atterrato a Ciampino e nei prossimi giorni incontrerà anche il tecnico e il resto della squadra. Oltre al reparto offensivo, però, c’è da rinforzare anche il centrocampo, dove è stato preso Aouar.

Il centrocampista franco-algerino approda a parametro zero dopo la decisione di non continuare con il Lione. Il rapporto con il club, soprattutto con i tifosi, si era deteriorato e per questo motivo ha deciso di lasciare la squadra. Tiago Pinto è riuscito a prenderlo per rinforzare la mediana di Mourinho, che chiede ancora un innesto.

Calciomercato Roma, ha detto sì a Mourinho

I nomi nel mirino dello Special One per la linea mediana sono diversi e si va da Daichi Kamada a Marcel Sabitzer, passando per Renato Sanches. Proprio quest’ultimo, però, ha creato qualche dubbio nella Roma e per questo motivo Pinto ha messo nel mirino un altro calciatore.

Si tratta di Scott McTominay, che come riporta Augusto Ciardi, vorrebbe giocare con Mourinho. Il centrocampista scozzese vorrebbe approdare alla corte del portoghese, così come lo Special One sarebbe più che contento di abbracciarlo il prima possibile. C’è solo un ostacolo, ovvero le richieste del Manchester United, che rende difficile l’addio del mediano. Il giocatore ha ancora due anni di contratto con i Red Devils e il costo del cartellino è alto.