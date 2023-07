Calciomercato Roma, i gol a centrocampo arrivano in prestito

Calciomercato Roma, i gol in mezzo al campo arrivano in prestito. Pinto sembra deciso al cambio di strategia per l’innesto

Cambia l’obiettivo in mezzo al campo. Per il momento, almeno, sono queste le indicazioni che arrivano. Sfumato Frattesi, che già venerdì dovrebbe sostenere le visite mediche con l’Inter, la Roma adesso è alla ricerca di un centrocampista vero, e non di uno che ha caratteristiche offensive spiccate. Ed è da leggere sotto questo aspetto lo stop – o almeno il congelamento – dell’opzione che potrebbe portare a Kamada.

Non che sia del tutto perso di vista, anzi, ma prima di capire se ci sono possibilità di trovare un accordo sull’ingaggio visto che il giapponese è svincolato, c’è da sistemare con un innesto importante la linea mediana. E il nome che piace a Mourinho, e che potrebbe arrivare in prestito, è quello di Sabitzer del Bayern Monaco, rientrato dal prestito al Manchester United, che in Baviera ha pochissime possibilità di giocare.

Calciomercato Roma, calda l’idea Sabitzer

L’austriaco, già nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato alla Roma. Ma poi si sa, quando si inserisce il Bayern Monaco per tutti i club del Mondo è difficile, se non impossibile, riuscire ad andare a dama. Una situazione che, però, adesso è cambiata, soprattutto dopo aver capito che dell’austriaco si può fare a meno.

Il club che ha vinto la Bundesliga all’ultima giornata ringraziando il suicidio sportivo del Borussia Dortmund avrebbe anche aperto ad una possibile operazione – ma non con la Roma in particolare in questo caso, ma in genere – a titolo definitivo e secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Germania il costo del cartellino è fissato sulla base di 15 milioni di euro. Troppi forse al momento per i giallorossi che lo vorrebbero magari in prestito con diritto di riscatto. Rimane comunque un fatto: per il momento il profilo seguito è distante dalle caratteristiche del giapponese. Per adesso, ovviamente, visto che i Friedkin, anche per dare un’apertura agli interessi economici che potrebbero rivelarsi fondamentali con il paese nipponico, potrebbero decidere di prenderlo ugualmente. Ricordiamo che Kamada arriverebbe senza versare un euro e Pinto, sotto questo aspetto, è uno che ci sa davvero fare.