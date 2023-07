Il tris di Pinto per dimenticare Frattesi: la graduatoria di Mourinho

L’allenatore della Roma vorrebbe ricevere il giusto rinforzo per la rosa e Pinto sta lavorando in questa finestra di

Il calciomercato non è cominciato neanche da una settimana che la Roma si sta muovendo velocemente verso i prossimi obiettivi. I giallorossi sono riusciti a portare a Trigoria ben tre pedine, con Houssem Aouar ed Evan Ndicka che sono stati ufficializzati addirittura a fine giugno. A questi si aggiunge Diego Llorente, che torna in prestito dal Leeds, ma con un riscatto molto più abbordabile rispetto alla prima volta.

Lo spagnolo, infatti, era approdato nella Capitale a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. La cifra era spropositata per il calciatore, che comunque aveva dimostrato di avere buone qualità insieme a Mourinho. Proprio grazie alle sue prestazioni, il tecnico portoghese si è convinto e ha deciso di riprenderlo avviando i contatti con il Leeds, per cui sono in corso colloqui anche per Rasmus Kristensen.

Nella lista delle cose da fare, però, c’è anche quella di rinforzare il centrocampo e l’attacco, con quest’ultimo reparto che è orfano di Tammy Abraham, che ha subito la rottura del crociato contro lo Spezia. Nell’ultima partita stagionale, l’inglese ha lasciato il terreno di gioco dopo circa 15 minuti a causa del brutto stop, che lo terrà fuori a lungo.

Calciomercato Roma, tutti i nomi per il centrocampo di Mourinho

Il centrocampo è uno dei reparti più importanti per Mourinho, che cerca ancora un nuovo innesto dopo l’arrivo di Aouar. L’accelerata dell’Inter per Frattesi ha tagliato fuori dai giochi la Roma e per questo il tecnico di Setubal chiede nuovi rinforzi a Pinto.

Come riporta LaRoma24.it, il general manager si sta muovendo in questa direzione e ha messo nel mirino anche un altro giocatore. Oltre a Kamada e Sabitzer c’è anche Scott McTominay centrocampista scozzese del Manchester United. Il centrale non fa parte dei piani di ten Hag ed è in uscita dal club inglese nonostante i due anni di contratto ancora in vigore. Tutti e tre i nomi fanno gola allo Special One, che li vede come numeri 8, ovvero mezzale in grado di impostare e inserirsi.