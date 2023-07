Calciomercato Roma, tentativo last minute per Pinto

Calciomercato Roma, ci potrebbe essere un tentativo last minute per Pinto alla ricerca di un centrocampista. C’è il ritorno di fiamma

Se per quanto riguarda l’attaccante la Roma cerca un’alternativa low-cost, quindi in prestito, è per il centrocampista che, Pinto, sarebbe disposto anche a fare un sacrificio economico. Di nomi per il dopo Frattesi ne sono spuntati già diversi. Da Kamada, passando per Sabitzer, continuando come Samardzic e finendo, adesso, anche per quello che potrebbe essere un ritorno di fiamma per Xhaka.

Sì, il nome dello svizzero secondo quanto riportato da Repubblica potrebbe tornare in auge dalle parti di Trigoria, soprattutto perché l’Arsenal ha speso oltre 100milioni di euro per Declan Rice. E Xhaka potrebbe trascorrere la prossima stagione, nonostante anche gli impegni in Champions League, più in panchina che in campo. Insomma, potrebbe essere la soluzione soprattutto se il Bayer Leverkusen non dovesse affondare il colpo. Per il momento sono stati offerti 23milioni di euro, ma l’accelerata non c’è stata.

Calciomercato Roma, pure Renato Sanches nel mirino

Senza perdere vista, inoltre, anche un’altra delle alternative: un nome spuntato nei giorni scorsi che è quello di Renato Sanches. La Roma in questo caso però, visto che le cifre sono alte, potrebbe anche imbastire un’operazione in prestito. Insomma, si valutano tanti profili assai importanti per la mediana dello Special One, che ha voglia di altri innesti dopo quelli di Aouar e Ndicka e dopo quelli che potrebbero essere ufficiali nei prossimi giorni di Llorente, un ritorno, e Kristensen.

Insomma, valutazioni importanti e decisive a cinque giorni dall’inizio ufficiale della nuova stagione. Sì, perché lunedì la Roma si ritroverà a Trigoria per ricominciare a sudare e Mourinho, in breve tempo, vorrebbe avere la rosa a completa disposizione. Vedremo se sarà accontentato da Pinto, che ci sta mettendo davvero tutto per rendere felice il proprio tecnico.