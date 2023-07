Cinque nomi per due colpi in attacco: Mourinho ha il suo preferito

Calciomercato Roma, cinque nomi per due colpi in attacco: Pinto sfoglia la margherita e Mourinho ha il suo preferito. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Cinque nomi per due colpi in attacco. Con una preferenza che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sarebbe già stata espressa da José Mourinho. Insomma, Pinto è al lavoro per cercare due attaccanti, con caratteristiche diverse ovviamente. Una prima punta e magari un altro che possa anche giocare esterno.

Cinque profili: Pinto vorrebbe chiudere per Scamacca, attaccante del West Ham che il gm ha chiesto in prestito. Serve pazienza, anche tanta, per cercare di chiudere un’operazione che la Roma vuole imbastire in prestito. Ed è qui il punto che blocca tutto, con i londinesi che, per ora, non sembrano del tutto convinti di questa possibilità. Il mercato è lungo, vedremo quello che succederà, ma di certo c’è un’altra cosa. Tra cinque giorni parte il ritiro e Mou vorrebbe avere il centravanti presto.

Calciomercato Roma, gli altri nomi per l’attacco

Il preferito dello Special One, inoltre, è Morata: che nonostante abbia dato la sua disponibilità alla destinazione è forse il più difficile da pendere. In prestito anche in questo caso al momento non se ne parla e c’è anche il problema dell’ingaggio che blocca tutto.

Un altro che piace a Mourinho, e siamo a tre, è Folarin Balogun, 22 anni, americano che l’Arsenal valuta 35milioni di euro dopo una stagione in prestito al Reims dove ha segnato 22 gol in 39 presenze. La Roma ci proverà in prestito con diritto di riscatto a quanto pare, perché come detto l’obiettivo sarebbe quello di prendere due attaccanti e non uno.

Infine spunta pure il nome di Taremi del Porto, iraniano, con un contratto in scadenza tra un anno. Questo profilo in Italia è stato accostato anche al Milan un paio di giorni fa – così come almeno un altro paio in questa lista. Infine non si perde nemmeno d’occhio quello che potrebbe essere un altro innesto, un giocatore affrontato nella finale di Budapest: En-Nesyri del Siviglia potrebbe lasciare gli andalusi per quei problemi finanziari che stanno colpendo il club. Con 20 milioni potrebbe essere della Roma. Cinque nomi per due innesti. Se da un lato serve pazienza, Mourinho invece vorrebbe averlo presto a Trigoria per iniziare a lavorare con lui. Vedremo come andrà a finire.