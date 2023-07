Calciomercato Roma, intervento immediato per il sorpasso: lo ha chiamato Mou

L’allenatore della Roma sta dando una grande mano a Pinto in questa finestra di calciomercato estivo, che è cominciato da poco

Il calciomercato non è cominciato ufficialmente neanche da una settimana che c’è già la prima grande rivalità. Si tratta di quella tra la Roma e il Milan che si stanno dando battaglia su diversi colpi in queste settimane, dai difensori agli attaccanti, passando per il centrocampo. Proprio in quest’ultimo reparto un obiettivo di entrambe le squadre è sfumato, con l’Inter che ha messo la freccia e ha preso il calciatore.

Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista ex Sassuolo, che era nel mirino della Roma da almeno un anno. Il Milan, poi, cercava un sostituto per Sandro Tonali che è andato al Newcastle nei giorni scorsi. Il centrocampista ex Brescia è stato pagato a peso d’oro e i rossoneri avevano i fondi necessari per tentare di prendere il mediano neroverde. Purtroppo, però, hanno lasciato spazio a Marotta che è riuscito a prenderlo beffando tutte le concorrenti.

Gli altri nomi nella lista di Roma e Milan sono diversi. Uno cercato nei mesi scorsi era Evan Ndicka, difensore mancino franco-ivoriano. Il classe 1999 si è liberato il primo luglio dal suo contratto con l’Eintracht Francoforte, con cui ha giocato cinque anni. Maldini e Massara non sono riusciti a convincere il ventitreenne, che hanno accettato la proposta di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Mourinho chiama Morata: dubbio spagnolo

Nel mirino delle due squadre, poi c’è ancora Daichi Kamada, centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte che stuzzica la fantasia di Mourinho e di Pioli. Oltre a lui, poi, anche Alvaro Morata è uno dei giocatori che fanno part degli obiettivi principali di Roma e Milan.

Su di lui le due squadre hanno scatenato un grande testa a testa che potrebbe decidersi in questi giorni. Come riporta Relevo, portale sportivo spagnolo, Mourinho ha chiamato l’ex attaccante della Juventus per convincerlo ad approdare nella Capitale. La chiamata dello Special One, però, non sembra essere stata tanto efficace, visto che la punta dell’Atletico Madrid non è convinto di questa decisione. Sulle sue tracce resta il Milan, che è pronto a fare un’offerta nelle prossime ore, così come l’Al-Ettifaq.